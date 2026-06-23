Thompson zaželio sreću Vatrenima uz pjesmu koju ne objavljuje baš često

Marko Perković Thompson poželio je sreću hrvatskoj reprezentaciji uoči utakmice s Panamom objavivši fotografiju Vatrenih uz pjesmu "Ljutu travu na ljutu ranu".

Nekoliko tisuća Hrvata našlo se u Torontu kako bi pratilo ključnu utakmicu hrvatske reprezentacije protiv Paname na Svjetskom prvenstvu.

Usprkos tome što je početak utakmice u 1:00 sat prema hrvatskom vremenu, to ne sprječava mnoge koji su ostali u Hrvatskoj da pošalju poruke Vatrenima.

Marko Perković Thompson uoči utakmice Hrvatske i Paname poslao je podršku Vatrenima putem društvenih mreža. Na svom Instagram Storyju objavio je fotografiju hrvatskih reprezentativaca uz poruku: "Sretno Vatreni! Do pobjede!", a u pozadini je odabrana njegova pjesma "Ljutu travu na ljutu ranu".

Marko Perković Thompson Foto: Instagram Screenshot

Objava je brzo privukla pažnju njegovih pratitelja, a Thompson je pritom označio i službeni profil Hrvatskog nogometnog saveza te izbornika Zlatka Dalića i kapetana Luku Modrića. Time se pridružio brojnim poznatim Hrvatima koji su javno poželjeli sreću reprezentaciji uoči važnog susreta.

Marko Perković Thompson - 2 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Luka Modrić i Marko Perković Thompson - 1 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

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Pjesma "Ljutu travu na ljutu ranu", koju pjevač ne izvodi često na svojim koncertima, jedna je od Thompsonovih domoljubnih skladbi koja govori o ljubavi prema domovini, spremnosti na žrtvu i prenošenju nacionalnog identiteta s generacije na generaciju.

U stihovima autor ističe kako postoji ljubav jača i od osobne – ljubav prema vlastitoj zemlji, dok se kroz motive obiteljske tradicije i nasljeđa naglašava povezanost prošlih, sadašnjih i budućih naraštaja.

Luka Modrić i Marko Perković Thompson - 2 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Luka Modrić i Marko Perković Thompson Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

O utakmici Hrvatske i Paname više čitajte OVDJE.

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