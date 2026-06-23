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"Do pobjede!"

Thompson zaželio sreću Vatrenima uz pjesmu koju ne objavljuje baš često

Piše E. G., Danas @ 00:41 Celebrity komentari
Marko Perković Thompson - 1 Marko Perković Thompson - 1 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Marko Perković Thompson poželio je sreću hrvatskoj reprezentaciji uoči utakmice s Panamom objavivši fotografiju Vatrenih uz pjesmu "Ljutu travu na ljutu ranu".

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