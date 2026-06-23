Čija frizura je najpopularnija, a tko je najzahtjevniji za šišanje? Otkrio nam je barber Vatrenih!

Upoznajte barbera koji stoji iza frizura brojnih sportskih zvijezda. Tako i naših Vatrenih. No nije Dario samo talentirani barber, već i vrstan pjevač. Našoj Jeleni Prpoš otkrio je koga mu je bilo najzahtjevnije šišati, kako se na frizerskom stolcu ponašao Luka Modrić, ali i koju gošću tek priželjkuje u svojem salonu.

''Modrić, Perišić, Gvardiol, imam Belju, koji je briljirao u HNL-u, imam Moru, Šutala...''

Svi ovi nogometaši, a i neki drugi, kao i oni čiji su dresovi na zidu, barem su se jednom našli na ovom frizerskom stolcu. I to dokazuje da je Dario jedan od omiljenih barbera Dinamovih igrača, ali i Vatrenih. Tako je ovaj zaljubljenik u britvu imao priliku šišati i hrvatskog kapetana prije prošlog nogometnog Svjetskog prvenstva te ga nagovoriti na promjenu imidža.

''Listali smo njegove starije slike dok je imao kraću kosu i ja sam predložio, i tako smo došli do zaključka.''

''Iznenadio me svojim stavom, pristupom, profesionalnošću. Toliko je bilo normalno voditi razgovor. Luka je majstor na terenu i izvan terena.''

Dario Vilić - 5 Foto: In Magazin

A majstorski Dario barata škarama još od 15. godine. U početku je šišao samog sebe, zatim rodbinu, prijatelje i obitelji svojih prijatelja. Ubrzo mu je na vrata salona počelo kucati sve više ljudi, a posebnu popularnost stekao je šišajući baš nogometaše.

Dario Vilić - 1 Foto: In Magazin

''Volim zahtjevne klijente. Ne bih rekao da je Perišić zahtjevan, ali gleda u detalje. U tom trenutku ja znam točno što on hoće i to mi imponira jer mogu kroz to napredovati.''

Napreduju i mijenjaju se s godinama i frizure. Točnije, trendovi. Vidi se to, kaže, čak i kroz Svjetsko nogometno prvenstvo. Frizuru engleskog igrača Rashforda Dario ocjenjuje kao jednu od najzanimljivijih. No teško da će ikad biti popularna kao što je nekad bila takozvana beckhamica.

Dario Vilić - 3 Foto: In Magazin

''Gvardiolka kao naziv još nisam čuo, iako često dođu i traže tu frčkavu frizuru.''

''Rekao bih da je danas mullet najviše in, zadnjih par mjeseci. To je fudbalerka.''

I ne priča se ovdje samo o frizurama i nogometu. Česta tema je i glazba. Jer Dario je, uz gimnaziju, završio i glazbenu školu te se ne libi pustiti glas u dobrom društvu.

Dario Vilić - 7 Foto: In Magazin

''Najviše sam u duhovnoj glazbi i često sviram na klanjanjima, misama. Vraćam svoj talent Bogu, ali svakako želim još više, možda jednog dana i unovčiti, možda i karijeru napraviti, nikad ne znaš.''

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Uz dobru pjesmu lakše je i raditi. A ovaj barber svojedobno je bio i u pjevačkom talent showu. Istom onom u kojem je bio i Jakov Jozinović.

Dario Vilić - 6 Foto: In Magazin

''Znači mi to kad netko pogleda frizuru i napravi neku facu. Odmah mi je srce ispunjenije. Jakov je baš lijepo reagirao, ne sjećam se, nešto u stilu: najbolja ikad, top frizura.''

Takvih pohvala svakako bi htio čuti još.

''Kad sam ošišao Modrića, stavio sam na story: još samo Thompson. Tako da bih njega volio, on mi je legenda, volim njegove pjesme. A koga bih još... Cristiano Ronaldo, haha.''

Dario Vilić - 2 Foto: In Magazin

Ipak, najdraža gošća tek će doći na red za šišanje. Jer prije nekoliko dana Dario je postao ponosni otac kćerkice Tereze.

''Ima, Bogu hvala, na mene crnu kosu i na mamu kovrče. To je kombinacija koju smo htjeli. Čim malo poraste, morat ćemo malo skratiti vrhove.''

Dario Vilić - 4 Foto: In Magazin

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U njezinu društvu nastavit će pratiti i nogometno prvenstvo te navijati za naše Vatrene.

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