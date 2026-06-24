Thompson se među prvima oglasio nakon pobjede Hrvatske, nije skrivao oduševljenje

Marko Perković Thompson čestitao je Vatrenima na pobjedi protiv Paname.

Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Izabranici Zlatka Dalića pogotkom Ante Budimira pobijedili su ekipu iz Paname 1:0, čime su ostavili šansu za prolazak u iduću fazu natjecanja. Iako se utakmica odvijala iza ponoći po srednjoeuropskoj vremenskoj zoni, brojni navijači u Hrvatskoj ipak nisu propustili priliku i pratili su Vatrene.

Među njima je bio i Marko Perković Thompson, koji je među prvima javno čestitao Dalićevim izabranicima. Glazbenik se oglasio na Instagramu gdje je podijelio fotografiju slavljenika u kockastim dresovima.

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Marko Perković Thompson Foto: in

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Uz objavu je odabrao svoju pjesmu "Lijepa li si", jednu od najprepoznatljivijih domoljubnih pjesama u Hrvatskoj, koja je godinama nezaobilazan dio sportskih slavlja i okupljanja navijača, a na fotografiji se vide hrvatski reprezentativci kako slave pogodak.

Luka Modrić i Marko Perković Thompson - 2 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Luka Modrić i Marko Perković Thompson - 1 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Objavu je dodatno upotpunio emotikonima hrvatske zastave i srca, jasno dajući do znanja koliko ga je razveselio novi uspjeh Vatrenih.

Nije to prvi put da Thompson javno podržava hrvatske sportaše. Njegove pjesme već desetljećima prate najveće uspjehe hrvatskog sporta, a "Lijepa li si" posebno je povezana s trenucima nacionalnog ponosa i zajedništva.

Marko Perković Thompson - 2 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Thompson se javio i uoči utakmice, o čemu više čitajte OVDJE.

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