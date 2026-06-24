Noćne utakmice nisu za svakoga! Pobjednica MasterChefa otkrila kako je završilo njezino navijanje za Vatrene

Pobjednica MasterChefa Endrina Muqaj našalila se na račun čekanja početka utakmice Hrvatske i Paname.

Nekoliko tisuća Hrvata našlo se u Torontu kako bi pratilo ključnu utakmicu hrvatske reprezentacije protiv Paname na Svjetskom prvenstvu. Usprkos tome što je početak utakmice u 1:00 sat prema hrvatskom vremenu, to nije spriječilo mnoge koji su ostali u Hrvatskoj da gledaju utakmicu.

Pobjednica prošle sezone MasterChefa, Endrina Muqaj, nije propustila pratiti utakmicu Hrvatske i Paname na Svjetskom prvenstvu, a jednom objavom uoči susreta posebno je nasmijala svoje pratitelje.

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Endrina Muqaj Foto: Instagram Screenshot

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Na Instagram Storyju podijelila je fotografiju hrvatskog vratara Dominika Livakovića u trenutku obrane, uz kratki komentar koji je mnoge nasmijao. Objavom je dala naslutiti da je ona Livaković koji brani loptu, koja predstavlja spavanje jer je utakmica počela kasno iza ponoći.

Endrina Muqaj - 1 Foto: Instagram Screenshot

Endrina Muqaj - 1 Foto: Instagram Screenshot

Endrina je poznata po tome da se često zna našaliti na vlastiti račun, pa ni ovoga puta nije propustila unijeti dozu humora u praćenje nogometnog spektakla. Njezina objava brzo je privukla pažnju pratitelja koji su razumjeli poruku skrivenu iza fotografije hrvatskog reprezentativca.

Ipak, uzbuđenje nije trajalo do jutra, već se u idućem Instastoryju našalila kako je zaspala dok je dočekala himne.

Endrina Muqaj Foto: Instagram Screenshot

Zahvaljujući svom susjedu dobila je personalizirani poklon, o čemu više čitajte OVDJE.

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