Godinama je bježao od kamera, a sada je iznenadio obiteljskim fotografijama

Od zvijezde realityja do čovjeka koji je gotovo deset godina izbjegavao javnost – Rob Kardashian danas izgleda sretnije nego ikad, a njegovo rijetko pojavljivanje izazvalo je brojne reakcije.

Rob Kardashian godinama je bio najpovučeniji član slavne obitelji Kardashian-Jenner. Dok su njegove sestre gradile milijunska carstva pred kamerama, on se nakon 2016. gotovo potpuno povukao iz javnosti i odlučio živjeti daleko od reflektora. Danas, deset godina kasnije, njegova rijetka pojavljivanja ponovno izazivaju veliko zanimanje.

Rob Kardashian - 2 Foto: Instagram

Najnoviji razlog za to bile su fotografije koje je Khloé Kardashian objavila s proslave svog 42. rođendana. Među obiteljskim fotografijama našao se i Rob, nasmijan i opušten, odjeven u sportske kratke hlače i kapu Los Angeles Dodgersa. Na nekoliko fotografija pozirao je i sa svojom devetogodišnjom kćeri Dream, a mnogi su primijetili da izgleda zdravije i zadovoljnije nego posljednjih godina.

Rob Kardashian Foto: Tommaso Boddi / Landmark / Profimedia

Ni sam nije skrivao emocije pa je sestri u komentarima poručio: "Blagoslovljeni smo što te imamo. Volimo te jako!"

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Rob je nekada bio jedan od glavnih protagonista realityja ''Keeping Up with the Kardashians'', no 2016. odlučio je stati pred zid i povući se iz javnog života. U to vrijeme otvoreno je govorio o problemima sa samopouzdanjem, debljanju i mentalnom zdravlju te priznao da se nije osjećao dovoljno dobro da bi ponovno stao pred kamere.

Kasnije je objasnio kako ne želi snimati samo zato što se to od njega očekuje.

''Volim snimati kada je sve prirodno i kada se osjećam dobro u vlastitoj koži. Neću se izlagati javnosti ako nisam zadovoljan sobom. Godinama se nisam osjećao ugodno'', rekao je prošle godine u podcastu svoje sestre Khloé.

Rob Kardashian Foto: Instagram

Rob Kardashian Foto: Instagram

Dodao je kako mu je vlastiti mir važniji od televizijske slave te da bira sreću ispred života pred kamerama.

Njegove sestre nikada nisu skrivale da bi ga voljele ponovno vidjeti u realityju. Khloé je prošle godine poručila kako je Rob dobro, unatoč brojnim glasinama koje su kružile internetom.

Rob Kardashian - 4 Foto: Instagram

''Ljudi imaju razne teorije, čak i da živi kod mene i da ga skrivamo od javnosti. Istina je puno jednostavnija – dobro je i živi svojim tempom'', rekla je.

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Kim Kardashian priznala je kako joj brat nedostaje u emisiji jer smatra da upravo on unosi posebnu dozu humora te se nada da će se jednog dana vratiti.

Rob Kardashian - 1 Foto: Instagram

Rob se prošle godine nakratko pojavio u sedmoj sezoni realityja ''The Kardashians'', što je bio njegov prvi televizijski nastup nakon gotovo osam godina. U završnici sezone čak je u telefonskom razgovoru s Khloé priznao da bi volio sudjelovati i u osmoj sezoni.

Rob Kardashian (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Ipak, čini se da i dalje sve radi svojim tempom. Njegovo najnovije pojavljivanje nije velika medijska najava povratka, već prije znak da je pronašao ravnotežu koju je godinama tražio. Upravo zato mnogi smatraju da današnji Rob Kardashian djeluje sretnije nego ikad.

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