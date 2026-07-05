Šetala je pse da preživi, a danas je nova zvijezda Hollywooda zahvaljujući horor hitu

Američka glumica donedavno je tražila bilo kakav posao kako bi platila račune, a danas je jedno od najtraženijih imena u Hollywoodu.

Američka glumica Inde Navarrette do prije nekoliko mjeseci bila je poznata tek manjem broju gledatelja, no jedna uloga potpuno joj je promijenila karijeru. Glavnu ulogu ostvarila je u hororu ''Obsession'', koji je nakon premijere u svibnju postao globalni fenomen i u vrlo kratkom roku osvojio publiku diljem svijeta.

Inde Navarrette - 1 Foto: Instagram

Od tada je njezin život potpuno drukčiji. Obožavatelji je svakodnevno zaustavljaju na ulici, traže fotografije i autograme, a istovremeno joj stižu brojne ponude casting direktora i modnih brendova. Popularnost se odrazila i na društvene mreže, gdje danas ima čak 2,7 milijuna pratitelja.

O velikom uspjehu filma, ali i razdoblju koje mu je prethodilo, Navarrette je govorila u razgovoru za ''NYLON Next''.

Inde Navarrette - 5 Foto: Instagram

''Nije me briga koliko ne spavam jer ne znam hoću li ponovno dobiti ovakvu priliku'', iskreno je priznala.

''Obsession'' je njezina prva glavna filmska uloga, nakon što se prethodno pojavljivala u serijama poput ''13 Reasons Why'' i ''Superman & Lois''.

Film je ostvario impresivan rezultat na kino blagajnama. Snimljen je s budžetom manjim od milijun dolara, a dosad je zaradio čak 300 milijuna dolara, čime je postao jedan od najprofitabilnijih filmova 2026. godine.

U filmu tumači lik Nikki, a njezina izvedba osvojila je publiku, zbog čega mnogi smatraju da je pred njom niz velikih projekata.

Trailer filma pogledajte OVDJE.

Prije nego što je doživjela veliki proboj, glumica se suočavala s financijskim problemima i prihvaćala razne poslove kako bi mogla živjeti.

Inde Navarrette Foto: Supplied by LMK / IPA / Profimedia

''Između 'Obsessiona' i filma koji je uslijedio nisam radila. Šetala sam pse, streamala i radila razne druge poslove kako bih zaradila novac. Nisam imala puno samopouzdanja jer sam stalno slušala 'ne', a to zna biti jako iscrpljujuće'', ispričala je.

Inde Navarrette - 4 Foto: Instagram

Danas je situacija potpuno drukčija, no priznaje kako popularnost donosi i izazove. Iako voli razgovarati s obožavateljima, smatra da je važno postaviti određene granice.

''Stvarno volim komunicirati s ljudima, ali mislim da neke granice moraju postojati. Postoje stvari koje jednostavno ne bih trebala znati i neka mišljenja nisu moja stvar'', rekla je.

Inde Navarrette - 3 Foto: Instagram

Dodala je i kako posebno uživa kada joj prilaze djevojke.

''Najviše volim kada me prepoznaju djevojke. Nisam imala loša iskustva s dečkima, ali to je jednostavno drukčija energija."

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U razgovoru za ''USA Today'' otkrila je i niz zanimljivih podudarnosti koje povezuje s filmom ''Obsession'', zbog kojih vjeruje da joj je ta uloga bila suđena.

Ispričala je kako su njezine tetovaže završile na kutiji rekvizita iz filma, iako ih je imala mnogo prije snimanja, a rekvizit je bio izrađen prije nego što je produkcija uopće upoznala nju.

Inde Navarrette - 2 Foto: Instagram

Broj 27, koji smatra svojim sretnim brojem, također se nekoliko puta ponovio. U sobi broj 327 saznala je da je dobila ulogu u seriji ''Superman & Lois'', dok je ''Obsession'' tijekom prvog vikenda prikazivanja zaradio 27 milijuna dolara na svjetskim kino blagajnama.

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''Sve se nekako posložilo. Imala sam osjećaj da je ovo prava stvar. Zvuči pomalo čudno, ali prije 'Obsessiona' prijavila sam se za nekoliko drugih poslova. Da sam dobila bilo koji od njih, ne bih mogla snimiti ovaj film'', zaključila je glumica.

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