Hana Hadžiavdagić pokazala kako je bodrila Vatrene, navijački bikini malo toga je ostavio mašti!

Hana Hadžiavdagić Tabaković iz okolice Buzeta cijeli je dan na Instagramu navijala za Hrvatsku, pozirajući u kombinaciji s hrvatskim kockicama i dijeleći navijačke poruke uoči utakmice Vatrenih protiv Paname.

Da su se ove godine na Svjetskom prvenstvu međusobno podržavale Hrvatska i Bosna i Hercegovina, nije tajna, što su u više navrata pokazali i brojne poznate osobe iz obje države.

Influencerica Hana Hadžiavdagić Tabaković pokazala je da ni ove godine nije propustila podržati hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Uoči i tijekom utakmice Hrvatske i Paname na Svjetskom prvenstvu redovito se javljala svojim pratiteljima na Instagramu iz okolice Buzeta, gdje je navijačku atmosferu podigla na višu razinu.

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Hana je za ovu priliku odjenula upečatljivu kombinaciju u hrvatskim bojama – crveni bikini, kratki top s prepoznatljivim crveno-bijelim kockicama te crvenu kapu. Uz bazen je pozirala dok je u pozadini svirala pjesma "Igraj moja Hrvatska" Zaprešić Boysa, a objave je pratila navijačkim porukama poput: "Igraj moja Hrvatska, kad te vidim ja..."

Hana Hadžiavdagić - 3 Foto: Instagram Screenshot

Hana Hadžiavdagić - 4 Foto: Instagram Screenshot

Temperatura je tijekom dana dosezala i 37 stupnjeva, no Hana nije skrivala uzbuđenje zbog nastupa Vatrenih. Na jednoj fotografiji opuštala se na plutajućem kolutu u bazenu te upitala pratitelje: "Koliko gori večeras za repku?", jasno dajući do znanja za koga navija.

Hana Hadžiavdagić - 5 Foto: Instagram Screenshot

Hana Hadžiavdagić - 6 Foto: Instagram Screenshot

Kako se bližio početak susreta, atmosfera je postajala sve vatrenija. U večernjim satima Hana je podijelila fotografiju okupljenog društva ispred velike hrvatske zastave uz poruku: "Idemo Vatreni", pokazujući da je utakmicu pratila u pravom navijačkom društvu i da ni daleko od stadiona nije nedostajalo hrvatskog zajedništva.

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