Andrea Šušnjara iskreno o najvećim strahovima: "Kada sam odlazila iz Magazina, mislila sam da...''

Andrea Šušnjara u intervjuu za Showbuzz.hr otvoreno je progovorila o samostalnoj karijeri nakon Magazina, autorskim pjesmama, iskustvu s Eurosonga, privatnom životu te priznala da je na početku karijere imala toliko malo samopouzdanja da je na Dori molila Boga da ne pobijedi.

Nakon gotovo 15 godina provedenih u grupi Magazin, Andrea Šušnjara krajem 2024. je okrenula novu stranicu i krenula u samostalnu glazbenu avanturu.

Publika je posljednjih mjeseci upoznaje kroz autorske pjesme "Normala" i "Biram sebe", a upravo ovu potonju mnogi su doživjeli kao njezinu najosobniju pjesmu dosad. Iako kaže da se njezini stavovi i razmišljanja nisu značajno promijenili tijekom godina, smatra da je danas ljudi napokon upoznaju onakvu kakva doista jest.

"Na osobnoj razini i u privatnom životu male su razlike između mojih razmišljanja i stavova od prije pet, deset ili petnaest godina. Razlika je jedino u tome kako sam se onda predstavila javnosti, a kako komuniciram sada i kako me ljudi doživljavaju. Iza svakog stiha ove pjesme stojim osobno, i to kao žena, a ne kao djevojčica", kaže Andrea.

Samostalna karijera sa sobom je donijela i veću odgovornost. Iako iza sebe ima godine iskustva na pozornici, priznaje da danas svaku odluku mora donijeti sama, što sa sobom nosi i određeni pritisak.

Andrea Šušnjara - 2 Foto: Promo

Andrea Šušnjara - 4 Foto: Promo

"Slušam sebe i svoje srce, a najveći saveznik mi je stečeno iskustvo. Iza mene ne stoji nitko nego ja sama i moram dobro razmisliti prije svake odluke koju donesem. Kada si dio kolektiva, nije sva odgovornost na tebi kao individui i utoliko je lakše prepustiti se kreativnosti."

Posebno je ponosna na činjenicu da se prvi put ozbiljnije okušala kao autorica. Smatra da publika tek sada polako otkriva njezinu osobnost kroz pjesme koje sama stvara.

"Tek su dvije autorske pjesme ugledale svjetlo dana – jedna ljubavna balada, a druga osnažujuća ženska pjesma u latino ritmu, tako da mislim da publika i šira javnost tek sada polako počinju upoznavati mene kao osobu i kao glazbenicu."

Iako su je godinama povezivali isključivo s Magazinom, Andrea ističe da se njezin način rada nije bitno promijenio.

Andrea Šušnjara - 7 Foto: Promo

"Sve što radim sada kao samostalna pjevačica radila sam i u grupi Magazin, samo što je to veliki brend tako da su ljudi uvijek mislili da to sve radi gomila ljudi iza kamera. Jedina razlika je što se više ne "skrivam" pod tim velikim imenom i imam veću slobodu po pitanju glazbe i odluka za koje ne moram tražiti odobrenje od grupe."

Prisjetila se i svog eurovizijskog iskustva iz 2009. godine, kada je s pjesmom "Lijepa Tena" predstavljala Hrvatsku na Eurosongu u Moskvi. Iako bi ponovno prihvatila takav izazov, danas na cijelu priču gleda drukčije.

"Prihvatila bih ponovno, ali ne pod uvjetima na koje sam tada pristajala. Pobjednička verzija pjesme na Dori i pjesma na Eurosongu bile su potpuno različite, a moj pjevački dio bio je minoriziran,tako da nisam bila najsretnija tom odlukom. Moskva je bila magična, ali i vrlo stresna jer nismo bili skladni kao tim."

Andrea Šušnjara - 1 Foto: Promo

Unatoč tome, nastup joj je ostao u dobrom sjećanju: "Moskva je bila magična, ali istovremeno vrlo stresna jer nismo bili skladni kao tim. Međutim, dobro smo to sve izveli, prošli u finale i naposljetku dobro prezentirali svoju zemlju na tom prestižnom natjecanju. Biio je to nezaboravno iskustvo."

Dodaje kako današnji Eurosong više nije prvenstveno glazbeno natjecanje.

"Pjesma 'Lijepa Tena' sama po sebi je jako lijepa, ali lijepa pjesma nije dovoljna za uspjeh na toj pozornici. Danas je to više vizualni show nego auditivni i vrijedi ono – što luđe, to bolje."

Andrea Šušnjara - 6 Foto: Promo

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Iako na pozornici djeluje samouvjereno i energično, privatno je s godinama postala znatno zatvorenija. Kaže da je iskustvo naučilo da ne treba baš sve dijeliti s javnosti.

"Mnogi su tu moju iskrenost iskoristili za samopromociju tako da sam s godinama naučila biti malo tiša i ne dijeliti sve sa svima. Kada sam odlučila razdijeliti privatno i poslovno, puno sam mirnija i iskristaliziralo se tko su oni pravi prijatelji i ljudi u mom životu, a tko to nije. Imam manji krug ljudi i živim povučenije. To mi je puno draže nego njegovati lažna prijateljstva."

Ipak, na pozornici i dalje potpuno uživa.

Andrea Šušnjara - 5 Foto: Promo

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"Volim to što radim i čim se popnem na pozornicu osjećam se kao malo dijete koje ide u igraonicu. Publika to osjeti pa se zajedno uvijek dobro provedemo."

Ovog ljeta očekuje je niz nastupa diljem Hrvatske i regije, a posebno je veseli što je publika nastavila pratiti i nakon odlaska iz Magazina.

"Kada sam odlazila iz grupe, mislila sam da se više nikad neću vratiti na neka mjesta gdje sam s njima često nastupala, čak sam se zadnje dvije godine provedene u grupi sama sa sobom pomirila s tim i oprostila od tih mjesta u sebi misleći da je to posljednji put da tu nastupam. Međutim, evo na moju veliku sreću i radost, gdje god sam gostovala kao pjevačica Magazina, ljudi me opet zovu i opet žele da nastupam po čitavoj Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji...", poručila je Andrea, dodavši kako je na nedavno održanim Radićevim danima srušila rekord posjećenosti - prema procjeni MUP-a, na njezinom nastupu je bilo između 16 i 20 tisuća ljudi.

Andrea Šušnjara - 3 Foto: Promo

Kada pronađe malo slobodnog vremena, Andrea najradije putuje u Italiju i Španjolsku, dok joj je najveća neostvarena želja još od djetinjstva posjetiti Egipat.

Na kraju razgovora osvrnula se i na svoje prve korake na glazbenoj sceni, kada je prije više od 20 godina nastupila na Dori s pjesmom "Noah". Da danas može razgovarati s tom mladom djevojkom, dala bi joj jedan važan savjet.

"Jako sam se bojala da ću negdje pogriješiti, da nisam dovoljno dobra, nisam imala samopouzdanja ni sustav podrške. Molila sam Boga da ne pobijedim. Da se mogu vratiti, bila bih puno sigurnija i poduzetnija, ne bih bježala od toga tko sam i što sam."

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