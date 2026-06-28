Vatreni u zagrljaju svoje obitelji: Pogledajte trenutke za pamćenje u Philadelphiji!

Nakon velike pobjede Hrvatske nad Ganom, hrvatske reprezentativce na tribinama su dočekali njihovi najbliži. Zagrljaji, osmijesi i zajedničko slavlje obilježili su kraj još jedne uspješne večeri za Vatrene.

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom 2:1 protiv Gane izborila je plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. Nakon završetka susreta u Philadelphiji, slavlje se nastavilo na tribinama, gdje su hrvatske reprezentativce dočekali članovi njihovih obitelji koji su ih tijekom utakmice bodrili s tribina.

Vatreni slave pobjedu - 3 Foto: Cropix

Posebno dirljiv trenutak priredio je napadač Petar Musa, koji je nakon utakmice vrijeme proveo sa svojim dvogodišnjim sinom Nikkijem. Na tribinama su mu se pridružili partnerica Laura Smudo i njihova obitelj, a u jednom trenutku došao ih je pozdraviti i kapetan Luka Modrić.

Vatreni slave pobjedu Foto: Boris Kovacev/Cropix

Vatreni slave pobjedu Foto: Cropix

Pogledaji ovo Zanimljivosti Baklje, pjesma i hrvatske zastave: Ovako se slavila velika pobjeda Vatrenih

Obiteljsko slavlje nije zaobišlo ni Nikolu Moru, koji je nakon velike pobjede najviše vremena posvetio svojoj kćeri Zori. Lijepu večer sa svojim najbližima podijelio je i Luka Sučić, kojem su se pridružile sestre Helena i Martina. Među reprezentativcima koji su slavili s obiteljima bili su i Martin Baturina te Duje Ćaleta-Car.

Vatreni slave pobjedu - 7 Foto: Cropix

Vatreni slave pobjedu - 6 Foto: Cropix

Među reprezentativcima koji su nakon utakmice prvo potražili zagrljaj svojih najbližih bili su Nikola Vlašić i Andrej Kramarić. Emotivni obiteljski trenuci obilježili su završetak večeri, a osmijeha i zajedničkih fotografija nije nedostajalo.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte hit fotografiju Franke Batelić s navijačima Gane!

Vatreni slave pobjedu Foto: Boris Kovacev/Cropix

Vatreni slave pobjedu - 5 Foto: Cropix

Fotografije zagrljaja, osmijeha i zajedničkih trenutaka brzo su privukle pozornost navijača, koji su na društvenim mrežama komentirali kako su upravo ovakvi prizori najljepša nagrada nakon velike pobjede. Nakon napete utakmice, hrvatski reprezentativci pokazali su da su im najveća podrška upravo njihovi najbliži.

Vatreni slave pobjedu - 2 Foto: Cropix

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!



1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pogledajte hit fotografiju Franke Batelić s navijačima Gane!

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Oglasila se Blanka Vlašić nakon bratova pogotka kojim je Hrvatska izborila nokaut fazu