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Vatreni u zagrljaju svoje obitelji: Pogledajte trenutke za pamćenje u Philadelphiji!

Piše K.D., Danas @ 08:41 Celebrity komentari
Vatreni slave pobjedu Vatreni slave pobjedu Foto: Boris Kovacev/Cropix

Nakon velike pobjede Hrvatske nad Ganom, hrvatske reprezentativce na tribinama su dočekali njihovi najbliži. Zagrljaji, osmijesi i zajedničko slavlje obilježili su kraj još jedne uspješne večeri za Vatrene.

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