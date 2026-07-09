Pogledajte što je objavio Thompson nakon Dalićeva odlaska s klupe Vatrenih!

Nakon vijesti o odlasku Zlatka Dalića s mjesta izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, od jednog od najuspješnijih hrvatskih trenera oprostile su se brojne javne osobe, a među njima i Marko Perković Thompson.

Marko Perković Thompson oprostio se od Zlatka Dalića nakon vijesti da izbornik napušta klupu hrvatske nogometne reprezentacije.

Glazbenik je na društvenim mrežama podijelio njihovu zajedničku fotografiju te kratkom porukom zahvalio izborniku na svemu što je učinio za hrvatski nogomet.

Marko Perković Thompson, Zlatko Dalić Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Marko Perković Thompson, Zlatko Dalić Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

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"Veliko hvala na velikim uspjesima za hrvatski sport. Sretno dalje u trenerskoj karijeri!" napisao je Thompson u objavi.

Dalić je tijekom svog mandata predvodio hrvatsku reprezentaciju do nekih od najvećih uspjeha u njezinoj povijesti, a nakon vijesti o njegovu odlasku od njega se opraštaju brojni sportaši, javne osobe i navijači. Thompsonova objava jedna je od brojnih poruka podrške i zahvale upućenih izborniku.

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