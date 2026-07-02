Amra Džeko objavom rasplakala navijače nakon ispadanja BiH sa Svjetskog prvenstva

Nakon završetka povijesnog nastupa Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, društvene mreže preplavile su emotivne poruke, a jedna od onih koja je posebno dirnula javnost stigla je s profila Amre Džeko.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama porazom u osmini finala. Dok su se sportski analitičari bavili razlozima ispadanja i analizama utakmice, društvene mreže preplavile su emotivne poruke zahvale i ponosa upućene Zmajevima.

Među onima koji su se oglasili bila je i Amra Džeko, supruga kapetana reprezentacije Edina Džeke. Na svom Instagram profilu podijelila je dirljivu poruku influencera Adija Bebanića, kojom je željela pružiti podršku reprezentativcima i utješiti navijače nakon završetka njihovog povijesnog nastupa.

Amra Džeko na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Objava je u kratkom roku privukla veliku pozornost korisnika društvenih mreža, a mnogi su priznali kako ih je dirnula do suza.

"Kako se uopće oprašta od nečega što ne želiš da završi? Večeras je lopta stala. Semafor je rekao svoje. Prvenstvo je završeno. Ali ono najljepše što ste nam dali ne završava večeras."

Galerija 5 5 5 5 5

U nastavku poruke autor zahvaljuje reprezentaciji što je, kako navodi, "od jedne male zemlje napravila centar svijeta" te što je ime Bosne i Hercegovine izgovarano s poštovanjem diljem svijeta.

Amra Džeko na Instagramu - 3 Foto: Instagram

"Mi jesmo mala zemlja. Zemlja koja je previše puta plakala. Zemlja iz koje se odlazi više nego što se vraća. Zemlja koja se često dijeli, svađa i zaboravlja koliko vrijedi. A onda ste došli vi i u samo nekoliko tjedana učinili ono što nije uspjelo nikome godinama. Učinili ste da zaboravimo sve razlike, da ne pitamo tko je tko, da se ne brojimo, da budemo samo ljudi koji dišu istim plućima i vole istu zastavu."

Edin i Amra Džeko - 2 Foto: Afp

Osim ove emotivne poruke, Amra Džeko podijelila je i nekoliko fotografija te videozapisa s prvenstva, prisjećajući se trenutaka koji će, unatoč ispadanju u osmini finala, ostati upisani među najveće uspjehe reprezentacije Bosne i Hercegovine.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Zanimljivosti Nekad je radila kao prodavačica, danas živi bajku s Ronaldom: Tko je zapravo Georgina Rodriguez?

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Zgodna Talijanka plijenila je poglede uz bazen, a za njom ne zaostaje ni isklesani partner koji joj je mentorirao u showu