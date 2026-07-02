Jennifer Aniston podijelila rijetke trenutke s partnerom i oduševila obožavatelje

Slavna glumica Jennifer Aniston iznenadila je pratitelje objavom fotografija na kojima je pokazala kako izgleda njezino ljeto uz partnera Jima Curtisa, s kojim je u vezi već godinu dana.

Jennifer Aniston rijetko otvara vrata svog privatnog života, no ovoga je puta napravila iznimku. Na Instagramu je objavila niz fotografija kojima je obilježila početak srpnja, a među njima su se našli i kadrovi s njezinim partnerom Jimom Curtisom.

Na fotografijama se mogu vidjeti opušteni trenuci para tijekom zajedničkih šetnji, druženja i treninga, a mnogi su primijetili koliko skladno i zaljubljeno djeluju. Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije obožavatelja koji su glumici poručili da je vide sretnijom nego ikad.

Njihova je ljubavna priča počela privlačiti pozornost prošlog ljeta, kada su zajedno snimljeni tijekom odmora na Mallorci. U mjesecima koji su uslijedili sve su češće zajedno viđani u javnosti, a Jennifer je vezu postupno potvrdila i na društvenim mrežama, gdje je partneru posvetila nekoliko emotivnih objava.

Jennifer Aniston i Jim Curtis - 1 Foto: Instagram

Curtis nije dio holivudske glumačke scene. Riječ je o profesionalnom hipnoterapeutu i autoru koji se bavi mentalnim zdravljem i osobnim razvojem. Aniston je ranije u intervjuima govorila kako cijeni njegov rad, istaknuvši da pomaže ljudima nositi se s traumama i pronaći unutarnji mir.

Jennifer Aniston - 2 Foto: Profimedia

Jennifer Aniston - 3 Foto: Profimedia

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Prema pisanju stranih medija, njihova je veza tijekom protekle godine postala vrlo ozbiljna. Blagdane su proveli zajedno, a izvori bliski paru tvrde kako Jennifer uz Curtisa napokon ima osjećaj stabilnosti i sigurnosti koji je dugo priželjkivala.

Jennifer Aniston Foto: Zoe Grossman for PVOLVE/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Jennifer Aniston - 2 Foto: Profimedia

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Podršku njihovoj vezi pružili su i prijatelji iz svijeta showbusinessa, među kojima je i Adam Sandler, koji je ranije izjavio da je sretan što je njegova dugogodišnja prijateljica pronašla osobu uz koju djeluje ispunjeno i zadovoljno. Posljednje fotografije samo su dodatno potvrdile dojam da Jennifer i Jim uživaju u mirnoj i skladnoj vezi daleko od holivudske pompe.

Jennifer Aniston - 3 Foto: Profimedia

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