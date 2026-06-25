Najskromniji holivudski supružnici zajedno su više od dva desetljeća, evo kako je krenula njihova ljubavna priča

Dok su mnoge holivudske ljubavi trajale kraće od jednog filmskog hita, Adam Sandler i Jackie već više od dva desetljeća dokazuju da prava ljubav može preživjeti i reflektore i slavu.

U svijetu u kojem su prekidi slavnih gotovo svakodnevna vijest, ljubavna priča Adama Sandlera i njegove supruge Jackie pravo je osvježenje. Njihov odnos nije obilježen velikim skandalima ni dramatičnim naslovnicama, nego međusobnim poštovanjem, humorom i obitelji koju su zajedno izgradili.

Adam Sandler i Jackie - 3 Foto: Instagram

Njihova priča počela je krajem devedesetih godina tijekom snimanja komedije ''Big Daddy''. Jackie Titone tada je tek ulazila u svijet glume, a upravo ju je taj projekt spojio s Adamom Sandlerom. Ono što je počelo kao poslovno poznanstvo ubrzo je preraslo u vezu koja će postati jedna od najdugovječnijih u Hollywoodu.

Jackie Sandler Foto: IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Par se vjenčao 2003. godine na ceremoniji kojoj su prisustvovali brojni prijatelji iz filmske industrije. Od tada su zajedno prošli uspone i izazove koje donosi život pod svjetlima reflektora, ali privatnost su uvijek nastojali sačuvati daleko od javnosti.

Adam Sandler i Jackie - 2 Foto: Instagram

Jackie se nakon vjenčanja pojavila u brojnim Adamovim filmovima, često u manjim, ali prepoznatljivim ulogama. Njihova suradnja postala je svojevrsni zaštitni znak njegovih komedija, a s vremenom su se na filmskom platnu počele pojavljivati i njihove kćeri Sadie i Sunny.

Adam Sandler i Jackie - 4 Foto: Instagram

Adam Sandler i Jackie - 1 Foto: Instagram

Adam Sandler više je puta isticao kako mu je obitelj najvažniji dio života. U intervjuima zna naglasiti da mu supruga daje iskreno mišljenje o scenarijima i filmovima te da joj vjeruje više nego bilo kojem kritičaru. Upravo zato njihov odnos mnogi opisuju kao partnerstvo u kojem humor i podrška imaju jednaku važnost.

Adam Sandler (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

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Za razliku od brojnih slavnih parova koji privatni život dijele na društvenim mrežama, Sandlerovi rijetko otkrivaju detalje iz svakodnevice. Kada se zajedno pojavljuju na crvenom tepihu, to najčešće bude zbog filmskih premijera ili humanitarnih događanja, dok ostatak vremena provode daleko od medijske pažnje.

Adam Sandler i Jackie Sandler Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

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Možda upravo u tome leži tajna njihove dugovječnosti. Umjesto stalne potrebe za dokazivanjem pred javnošću, Adam i Jackie tijekom godina izgradili su odnos temeljen na povjerenju, zajedničkom humoru i obitelji. U Hollywoodu, gdje su dugotrajni brakovi prava rijetkost, njihova priča pokazuje da ljubav može trajati i kada reflektori odavno prestanu biti upereni u privatni život.

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