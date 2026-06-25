Kako izgleda majka Luke Nižetića? Objavio je fotografiju s njom

Luka Nižetić podijelio je fotografije iz Komiže, a ovog puta posebnu je pažnju privukla žena koja mu je jedna od najvećih životnih podrški – njegova majka Tamara.

Luka Nižetić ljetne dane i ove godine provodi u svojoj omiljenoj Komiži, mjestu kojem se uvijek rado vraća. Pjevač je na društvenim mrežama podijelio djelić opuštene atmosfere uz more, a najveću pažnju izazvale su fotografije na kojima se nalazi njegova majka Tamara.

Mama Luke Nižetića Foto: Instagram

Lukinu objavu pogledajte OVDJE.

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Lukina majka, koja je i ranije osvajala simpatije javnosti svojim mladolikim izgledom, i ovoga je puta dobila brojne komplimente oduševljenih pratitelja.

Luka Nižetić Foto: Matej Pašalić/Dallas Records promo

Luka Nižetić u Meksiku - 8 Foto: Instagram

''Mama ko prava manekenka, predivna je.'', jedan je od komentara ispod objave.

Luka Nižetić Foto: Instagram

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Ni Lukin otac Milo nije ostao nezamijećen u ranijim objavama. Kada ga je pjevač pokazao na Instagramu, brojni pratitelji primijetili su njegovu sličnost s legendarnim glumcem Seanom Conneryjem.

Luka Nižetić u Meksiku - 7 Foto: Instagram

Obiteljske fotografije još su jednom pokazale koliko Luka cijeni zajedničke trenutke s najbližima, a ljeto u Komiži za njega očito predstavlja savršenu priliku za odmor, druženje i stvaranje novih uspomena.

Luka Nižetić - 1 Foto: Instagram

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