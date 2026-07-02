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Kako supruga Dominika Livakovića krati vrijeme prije ključne utakmice s Portugalom?

Piše J. C., Danas @ 09:48 Celebrity komentari
Helena i Dominik Livaković - 12 Helena i Dominik Livaković - 12 Foto: Helena Livaković/Instagram

Helena Livaković, supruga hrvatskog vratara Dominika Livakovića, vrijeme između utakmica Svjetskog prvenstva provodi u New Yorku, a pratiteljima je pokazala kako je sa sinom Joakimom posjetila slavni muzej.

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