Kako supruga Dominika Livakovića krati vrijeme prije ključne utakmice s Portugalom?

Helena Livaković, supruga hrvatskog vratara Dominika Livakovića, vrijeme između utakmica Svjetskog prvenstva provodi u New Yorku, a pratiteljima je pokazala kako je sa sinom Joakimom posjetila slavni muzej.

Dok Dominik Livaković odbrojava do odlučujuće utakmice s Portugalom na Svjetskom prvenstvu, njegova supruga Helena Livaković slobodno vrijeme provodi u New Yorku sa sinom Joakimom.

Na svom Instagram Storyju podijelila je nekoliko trenutaka iz posjeta slavnom Muzeju moderne umjetnosti (MoMA), jednom od najpoznatijih i najutjecajnijih muzeja moderne i suvremene umjetnosti na svijetu.

Na fotografijama se može vidjeti kako mali Joakim u dječjim kolicima razgledava muzejske postave, dok je uz njih i prepoznatljiva MoMA vrećica iz muzejske trgovine.

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MoMA, smješten na Manhattanu, dom je nekih od najznačajnijih djela moderne umjetnosti, uključujući radove Pabla Picassa, Vincenta van Gogha, Salvadora Dalíja, Andyja Warhola i Jacksona Pollocka. Muzej svake godine privlači milijune posjetitelja te se smatra jednim od nezaobilaznih odredišta za ljubitelje umjetnosti.

Što je još dosad podijelila iz Amerike pogledajte OVDJE.

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