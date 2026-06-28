Nikola Vlašić: ''Bog nam je jako bitan, molimo se svi zajedno''

Nikola Vlašić nakon velikog hrvatskog uspjeha progovorio je o zajedništvu, vjeri i posebnoj atmosferi koja vlada među Vatrenima.

U vremenu kada se uspjeh često mjeri isključivo rezultatima, riječi Nikole Vlašića podsjećaju da najveće pobjede nastaju iz zajedništva. Govoreći o hrvatskoj reprezentaciji, istaknuo je kako je riječ o skupini igrača koja se drži zajedno, koja se zajedno moli i koja svoju snagu pronalazi u zajedničkoj vjeri i međusobnom poštovanju.

Nikola Vlašić Foto: Tom Dubravec / CROPIX

''Grupa smo igrača koja se drži kao jedno. Molimo se svi skupa zajedno. Bog nam je jako bitan i baš se vidi jedno veliko zajedništvo i osjećam da smo svi kao obitelj'', izjavio je Vlašić.

Nikola Vlašić Foto: Ante Cizmic/Cropix

Takvo zajedništvo ne nastaje preko noći. Ono se gradi povjerenjem, iskrenošću i spremnošću da svaki pojedinac radi za dobro cijele momčadi. Kada igrači jedni drugima postanu više od suigrača – kada postanu obitelj – tada i najteži izazovi postaju lakši.

Nikola Vlašić Foto: Ante Cizmic/Cropix

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Vlašićeve riječi nisu samo sportska poruka. One podsjećaju da su zajedništvo, obitelj i vjera vrijednosti koje mogu povezati ljude u svakoj životnoj situaciji. Upravo takve vrijednosti često čine razliku između skupine pojedinaca i pravog tima.

Hrvatska nogometna reprezentacija Foto: Boris Kovacev/Cropix

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