Sestre Joška Gvardiola izgledom podsjećaju jedna na drugu, ali karijerama su potpuno različite

Dok Joško Gvardiol briljira na nogometnim terenima, njegove sestre Franka i Lorena uspješno grade vlastite karijere daleko od reflektora.

Joško Gvardiol jedan je od najpoznatijih hrvatskih nogometaša, no dok je njegov život često pod povećalom javnosti, članovi njegove obitelji rijetko se pojavljuju u medijima. Ipak, njegove sestre Franka i Lorena posljednjih godina sve više privlače pažnju, ponajviše zbog svojih uspješnih karijera i upečatljive sličnosti.

Joško Gvardiol Foto: Damir Skomrlj/Cropix

Joško Gvardiol Foto: Boris Kovacev/Cropix

Starija sestra Franka nastavila je graditi sportski put te se godinama bavi rukometom. Nastupa za drugoligaški klub, a osim dvoranskog rukometa ostvarila se i u rukometu na pijesku. Kao članica hrvatske reprezentacije nastupala je na međunarodnim natjecanjima, potvrdivši da ljubav prema sportu u obitelji Gvardiol nije rezervirana samo za Joška.

Franka Gvardiol Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

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Unatoč sportskim uspjesima, Franka se ne voli previše eksponirati. Privatni život drži podalje od javnosti, a Joško je ranije isticao kako su upravo njegove sestre bile primjer odgovornosti i radnih navika jer su uz studij i radile.

Joško Gvardiol, Frankaa Gvardiol Foto: Instagram

Mlađa sestra Lorena odabrala je sasvim drugačiji profesionalni put. Posvetila se modnoj industriji, gdje radi u prodaji za poznati modni brend, a okušala se i u modelingu.

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Vrlo je aktivna i na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli trenutke iz svakodnevice, putovanja i obiteljskih druženja. Na njezinom Instagram profilu često se mogu vidjeti fotografije s Joškom i Frankom, koje pokazuju koliko su međusobno povezani unatoč brojnim poslovnim obvezama.

Joško Gvardiol i sestre Foto: Instagram

Iako su krenule različitim životnim putevima, Franka i Lorena uspješno grade vlastite karijere izvan bratove nogometne slave. Jedna osvaja sportske terene, druga se ostvarila u svijetu mode, a obje ostaju vjerne diskretnom načinu života zbog kojeg ih javnost nema priliku često viđati.

Iza uspjeha Joška Gvardiola stoji njegova obitelj, a posebno mjesto u njegovu životu ima i majka Sanja. Više o njihovoj bliskoj povezanosti pročitajte OVDJE.

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