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gesta za pamćenje

Kolinda Grabar-Kitarović izazvala oduševljenje navijača jednim potezom iz VIP lože

Piše K.D., Danas @ 17:38 Celebrity komentari
Kolinda Grabar Kitarović Kolinda Grabar Kitarović Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Pixsell

Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je bila među najglasnijim navijačima Vatrenih, a nakon slavlja protiv Gane posebnim je potezom iz VIP lože izmamila osmijehe i ovacije s tribina.

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