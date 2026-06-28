Kolinda Grabar-Kitarović izazvala oduševljenje navijača jednim potezom iz VIP lože

Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je bila među najglasnijim navijačima Vatrenih, a nakon slavlja protiv Gane posebnim je potezom iz VIP lože izmamila osmijehe i ovacije s tribina.

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović još je jednom pokazala da je jedna od najvjernijih navijačica hrvatske reprezentacije. Nakon pobjede Vatrenih protiv Gane rezultatom 2:1 u Philadelphiji, upravo je ona privukla veliku pozornost jednim simpatičnim potezom koji je razveselio navijače na tribinama.

Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Instagram

Atmosfera na stadionu bila je usijana od prve do posljednje minute, a slavlje se nakon završetka utakmice nastavilo i izvan terena. Među uzvanicima u VIP loži bila je i Grabar-Kitarović, koja nije skrivala oduševljenje važnom pobjedom Hrvatske.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se zvijezde filma ''Copycat''? Ovisnost mu je uništila karijeru, a danas izgleda potpuno drugačije

Poseban trenutak dogodio se kada je bivša predsjednica potpisala nogometnu loptu i bacila je među okupljene hrvatske navijače. Gesta je izazvala veliko oduševljenje, a fotografije i snimke ubrzo su se proširile društvenim mrežama.

Kolinda Grabar Kitarović Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Pixsell

Za navijački spektakl odabrala je kombinaciju u hrvatskim bojama – bijelu košulju i hlače upotpunila je crvenim prslukom te maramom s prepoznatljivim hrvatskim kockicama. Pažnju je privukao i neobičan detalj – prsten u obliku crvene bubamare, simbola koji mnogi povezuju sa srećom. Nakon pobjede Vatrenih, nije trebalo dugo da se među navijačima pojave komentari kako je upravo taj modni dodatak bio njezina mala amajlija.

Kolinda Grabar Kitarović s navijačima u Philadelphiji - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Podsjetimo, Grabar-Kitarović ranije je otkrila da će u Sjedinjenim Američkim Državama ostati do završnice natjecanja te da vjeruje kako Hrvatska može ostvariti još jedan veliki rezultat. Sudeći prema njezinoj energiji na tribinama, podrške reprezentaciji ni ovoga puta neće nedostajati.

Pogledaji ovo Celebrity Obitelj Filipović slavi: Lejla i Tarik čestitali sinu 23. rođendan

Pogledajte i kako je Kolinda Grabar-Kitarović navijala u Philadelphiji te kojim je modnim kombinacijama privukla pažnju. Više pročitajte OVDJE.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Obitelj Filipović slavi: Lejla i Tarik čestitali sinu 23. rođendan

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Oglasila se Blanka Vlašić nakon bratova pogotka kojim je Hrvatska izborila nokaut fazu