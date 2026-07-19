Bivši dečko Taylor Swift oženio se samo dva tjedna nakon njezina vjenčanja

Matty Healy i model Gabbriette Bechtel vjenčali su se na glamuroznoj ceremoniji u Hollywoodu, svega dva tjedna nakon udaje njegove bivše djevojke.

Frontmen britanskog benda The 1975, Matty Healy, uplovio je u bračnu luku. Glazbenik se u subotu na raskošnoj ceremoniji u Hollywoodu oženio modelom Gabbriette Bechtel, s kojom je u vezi od 2023. godine.

Par je sudbonosno "da" izgovorio u luksuznoj rezidenciji Castillo del Lago, nekadašnjem domu pop zvijezde Madonne, a među uzvanicima su bila brojna poznata lica.

Matty Healy i Gabbriette Bechtel - 2 Foto: Profimedia

Kako piše Daily Mail, ceremonija je održana na otvorenom, ispod slavnog natpisa Hollywood, u trenutku zalaska sunca. Među gostima su bili Charli XCX, članovi benda The 1975, Emily Ratajkowski i supermodel Alex Consani, a mladenci su se, prema riječima izvora, poljubili točno u 19 sati.

Matty Healy i Gabbriette Bechtel - 1 Foto: Profimedia

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Mladenka je nosila elegantnu bijelu vjenčanicu dugih rukava s dugim šlepom i velom, dok je Healy nosio klasično crno odijelo s leptir-mašnom. Nakon razmjene zavjeta uslijedilo je slavlje na istom imanju, a posebno iznenađenje za goste bio je nastup benda The 1975, koji je predvodio sam mladoženja.

Matty Healy i Gabbriette Bechtel - 6 Foto: Profimedia

Healy i Bechtel zaručili su se 2024. godine nakon devet mjeseci veze, a zajedno su od jeseni 2023., nedugo nakon što je glazbenik okončao kratku, ali medijski vrlo eksponiranu romansu s Taylor Swift. Upravo je ta veza mjesecima punila naslovnice svjetskih medija, a još više je došla do izričaja nakon što je Swift objavila album "The Tortured Poets Department", uspoređujući tu romansu s "umetanjem glave u mikrovalnu pećnicu" i psihijatrijskom bolnicom.

Matty Healy i Gabbriette Bechtel - 3 Foto: Profimedia

Izvori bliski paru tvrde da su "ludo zaljubljeni" te da se savršeno nadopunjuju, zbog čega vjenčanje nikoga iz njihove okoline nije iznenadilo.

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"Pronašao je pravu osobu zbog koje se poželio skrasiti. Ona je potpuni paket", rekao je jedan od njihovih prijatelja za Daily Mail.

Matty Healy i Gabbriette Bechtel - 4 Foto: Profimedia

Posebno oduševljenje nije skrivala ni Mattyjeva majka, britanska glumica i televizijska voditeljica Denise Welch, koja je još nakon zaruka javno poručila da je Gabbriette "sve što bi mogla poželjeti od snahe". Otkrila je i da je njezin sin dao posebno izraditi zaručnički prsten s velikim crnim dijamantom.

Matty Healy i Gabbriette Bechtel - 7 Foto: Profimedia

Zanimljivo je da je samo nekoliko tjedana prije Healyjeva vjenčanja njegova bivša djevojka Taylor Swift također izgovorila sudbonosno "da" svom partneru Travisu Kelceu u ceremoniji pred oko 1000 uzvanika, no fotografije iz Madison Square Gardena, gdje je održano vjenčanje, još nisu objavljene.

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