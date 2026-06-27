Severina u seksi kožnjaku nastupala na vrhuncu toplinskog vala, pogledajte fotke!

Regionalna glazbena diva Severina oduševila je publiku na Terezijani hitovima, energičnim nastupom i modnim izdanjem koje nije moglo proći nezapaženo.

Severina je još jednom pokazala zašto slovi za jednu od najbolje odjevenih regionalnih glazbenih zvijezda. Na pozornicu Terezijane u Bjelovaru stigla je u upečatljivom crnom kožnom outfitu koji je pratio liniju njezine figure i odmah privukao pažnju okupljene publike.

Pjevačica je odabrala efektan kombinezon s korzetnim krojem, prozirnim detaljima i dugim resama koje su se njihale pri svakom pokretu. Cijeli je styling dodatno naglasila srebrnim lancima, raskošnim naušnicama i visokim repom.

Severina - 2 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Severina - 3 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Još jednom je dokazala da, osim glasom i hitovima, pažnju jednako uspješno plijeni i modnim odabirima. Pripijeni kožni outfit savršeno je istaknuo njezinu figuru, a upečatljiva scenska kombinacija dodatno je naglasila energičan nastup kojim je oduševila publiku na ovogodišnjoj Terezijani.

Severina - 1 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Severina - 4 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Nedavni koncert u Crikvenici održala je s ručnikom na glavi, a napustila ga je u ogrtaču. Zašto se to dogodilo čitajte OVDJE.

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