Senidah o novcu koji je stekla i situaciji iz djetinjstva koja joj se urezala u pamćenje

Iako danas slovi za jednu od najuspješnijih regionalnih glazbenica, Senidah tvrdi da joj novac nikada nije bio najvažniji, a u podcastu "Nema labavo by IN magazin" otkrila je zašto najveće zadovoljstvo pronalazi upravo u dijeljenju s drugima.

U novoj epizodi podcasta "Nema labavo by IN magazin" Senidah je progovorila i o svom odnosu prema novcu te otkrila da joj bogatstvo nikada nije bilo važno zbog luksuza, već zbog mogućnosti da usreći ljude koje voli.

Popularna pjevačica istaknula je kako novac nikada nije gledala kao nešto što treba čuvati samo za sebe.

"Ja imam za sebe, a kada imam za sebe, imam i za svoje voljene. Nikad, stvarno nikad nisam gledala na novac na taj način. Kada imam, dijelim. Volim imati kako bih mogla dijeliti", rekla je Senidah.

Senidah Foto: In Magazin

Dodala je kako joj najveće zadovoljstvo predstavlja upravo usrećivanje obitelji i bliskih ljudi.

"Volim, primjerice, povesti svoju obitelj nekamo pa da nam bude lijepo. Volim ih usrećiti, volim svoje ljude usrećiti bilo čime. Da se družimo, da nekamo odemo, da im pomognem u svakom smislu. Kada oni pokrenu nešto svoje, želim biti tu za njih i pomoći koliko mogu. To sam ja. Volim davati", iskreno je priznala.

U razgovoru je otkrila i simpatičnu anegdotu iz djetinjstva koja, kako kaže, najbolje opisuje njezin karakter.

"Kada sam bila mala, mama mi je dala čokoladu Milku. Oko mene su se odmah okupila druga djeca, a ja sam svima dijelila komadiće. Svakome sam dala pomalo, uredno zamotala da može držati u ruci, a na kraju je ostao samo prazan omot. Svima sam dala, a meni nije ostalo ništa", prisjetila se kroz smijeh.

Senidah - 2 Foto: Borna Meter

Kaže kako je njezina majka cijelu situaciju promatrala s prozora, a ona je tada imala tek sedam godina.

"To sam jednostavno ja, dat ću drugima. Istina, tada mi je bilo žao što nisam ostavila ni komadić za sebe, ali danas ipak ostavim jedan dio i za sebe", našalila se.

Iako danas uživa u velikom uspjehu i rasprodanim koncertima, Senidah priznaje da ju novac nije promijenio te da joj je i dalje najvažnije dijeliti lijepe trenutke s ljudima koje voli.

U podcastu je progovorila i o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.

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