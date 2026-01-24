Luka Modrić osvanuo na TikToku u ulozi u kakvoj ga još nismo vidjeli!

Na društvenim mrežama kluba u kojem igra Luka Modrić osvanuo je video, a on se u njemu pojavio u ulozi u kakvoj ga nitko nije očekivao.

Naime, u videu hrvatski reprezentativac stoji pred platnom s kistom u ruci, potpuno fokusiran na svoj "umjetnički zadatak".

Luka Modrić s obitelji - 6 Foto: Luka Modrić/Instagram

"Umjetnost, klasa i povijest. Dobrodošli'', kaže Modrić u videu, kojega možete pogledati OVDJE.

Luka Modrić Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Prizor slavnog nogometaša kao slikara izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama.

''Luka Picaso Modrić'', ''Maestralno'', ''Ovo je najbolji video koji sam ikada vidio'', ''Modrić je umjetnost'', ''Ali kada sam vidio Modrića u ovom videu...'', "Je li ovo AI?", "Modrić kao Van Gogh", samo je dio komentara.

Video je skupio čak 1.2 milijuna pregleda, a nastao je uoči ovogodišnjih Zimskih olimpijskih igara, koje se održavaju u Italiji, u zajedničkoj organizaciji Milana i Cortine d'Ampezzo.

Luka Modrić Foto: Instagram

OVDJE pogledajte kako izgleda raskošna kuhinja našeg nogometaša, luksuzni stan smješten je u srcu Milana.

