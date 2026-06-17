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Britanski mediji se raspisali o Ivani Knoll, poslala im je jasnu poruku!

Piše E. G., Danas @ 18:35 Zanimljivosti komentari
Ivana Knoll - 3 Ivana Knoll - 3 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Britanski Daily Mail raspisao se o Ivani Knoll, koju je ponovno predstavio kao najpoznatiju hrvatsku navijačicu.

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Britanski mediji se raspisali o Ivani Knoll
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Britanski mediji se raspisali o Ivani Knoll, poslala im je jasnu poruku!
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