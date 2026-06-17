Britanski mediji se raspisali o Ivani Knoll, poslala im je jasnu poruku!

Britanski Daily Mail raspisao se o Ivani Knoll, koju je ponovno predstavio kao najpoznatiju hrvatsku navijačicu.

Gotovo tjedan dana nakon svečanog otvaranja na stadionu Azteca, stigao je red i da svoju sjevernoameričku avanturu započne hrvatska reprezentacija i to protiv suparnika iz Engleske.

Više o utakmici čitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

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Navijači Hrvatske u Dallasu - 2 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Navijači Hrvatske u Dallasu - 1 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Uoči prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske, britanski Daily Mail posvetio je opsežan tekst Ivani Knoll, koju su ponovno predstavili kao "najpoznatiju hrvatsku navijačicu". Britanski medij istaknuo je njezinu popularnost na društvenim mrežama, ali i optimizam kojim je najavila novi nastup Vatrenih na najvećoj nogometnoj pozornici.

Ivana Knoll Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ivana Knoll - 7 Foto: Pixsell

Ivana je svjetsku prepoznatljivost stekla tijekom Svjetskog prvenstva 2018. godine u Rusiji, kada je svojim upečatljivim modnim kombinacijama u hrvatskim bojama privukla pozornost navijača i medija diljem svijeta. Danas je prati gotovo tri milijuna ljudi na Instagramu, a njezine objave redovito privlače veliku pažnju međunarodne javnosti.

Najpoznatiji britanski tabloid prenio je njezinu izjavu za BBC-jevu emisiju Football Heaven, u kojoj je poručila kako vjeruje da će Hrvatska ponovno iznenaditi nogometni svijet.

Ivana Knoll - 2 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Navijači Hrvatske u Dallasu - 3 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

"Mislim da ćemo pobijediti Englesku. Ljudi nas podcjenjuju zato što smo mala nacija. Hrvatska nikada nije među favoritima u prognozama, a na posljednjim svjetskim prvenstvima ostvarili smo velike rezultate", rekla je Ivana.

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Posebno je naglasila kako najveću snagu hrvatske reprezentacije vidi u zajedništvu igrača: "Nije važno jesu li igrači mlađi ili stariji, iz kojih klubova dolaze ili koliko su veliki individualci. Ako igraju kao momčad i imaju povezanost, tada se događaju čuda. Upravo zato Hrvatska ostvaruje tako velike rezultate."

Ivana Knoll - 3 Foto: Pixsell

Ivana Knoll - 2 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Ivana Knoll (FOTO: Privatni album)

Britanci su podsjetili i na impresivne uspjehe hrvatske reprezentacije posljednjih godina, uključujući srebro iz Rusije 2018. i broncu iz Katara 2022., kao i činjenicu da je Hrvatska upravo Englesku izbacila u polufinalu prije osam godina.

U tekstu se spominje i komentar sportskog novinara Dražena Antolića, koji je upozorio na podcjenjivački odnos dijela engleske javnosti prema Hrvatskoj te istaknuo da Vatreni više nisu autsajderi, nego dio nogometne elite.

Ivana Knoll - 1 Foto: Instagram Screenshot

Ivana Knoll Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Ivana Knoll, Kolinda Grabar Kitarović (FOTO: Instagram)

Dok su engleske legende poput Alana Shearera prognozirale pobjedu svoje reprezentacije, Knoll je ostala vjerna optimističnom pogledu i uvjerena da Hrvatska ponovno može ostvariti veliki rezultat.

Bez obzira na ishod utakmice, jedno je sigurno – Ivana Knoll i ovoga je puta uspjela privući pažnju jednog od najvećih britanskih tabloida, potvrdivši status najpoznatije hrvatske navijačice na svijetu.

Od prvog pojavljivanja 2018., Knoll je postala influencerica i DJ-ica, a nedavno je objavila i pjesmu posvećenu Vatrenima. Više pročitajte OVDJE.

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