Konjica u čast Hrvata, najduža zastava, crveno bijeli kvadratići: U Dallasu euforija pred prvu utakmicu Vatrenih!

Pripreme za večerašnju utakmicu u punom su jeku, očekivanja su velika, a optimizam na vrhuncu. Odmah na početku odlazimo u Teksas, gdje su naši navijači priredili pravi spektakl. Konjica, najduža zastava, crveno-bijeli kvadratići i euforija zavladali su ulicama Dallasa, a ondje su i neki slavni Hrvati. Detalje ima naš Davor Garić.

Na ulicama Dallasa u Teksasu spektakularan prizor. Povorka američko-hrvatskog savezništva, prijateljstva i baštine u organizaciji Hrvatskog navijačkog veleposlanstva CFE – Mi Hrvati. Na čelu povorke sedam jahačica iz nagrađivanog teksaškog konjičkog kluba.

U povorci je među navijačima bila i Ivana Knoll.

''Ja sam upravo nastupala kao DJ na FIFA Fun Festivalu u Los Angelesu, na velikom Coliseumu, tako da je moja karijera otišla u drugom smjeru, glazbenom, što je moj fokus sada, ali naravno, još uvijek bodrim reprezentaciju.''

Razvila se i zastava naših navijača iz Crikvenice i Bribira. Duga je 100, široka 12 metara te teška 90 kilograma.

Galerija 4 4 4 4 4

Hrvatski navijači u Dallasu - 2 Foto: In Magazin

Hrvatski navijači u Dallasu - 5 Foto: In Magazin

U Dallasu je navijačima zapjevala Tajči. Svim srcem navija za Hrvatsku, no otkrila je da će u njezinoj obitelji biti malih problema kad Hrvatska zaigra protiv Gane.

''Svi moji prijatelji navijaju za Hrvatsku. Čak imamo u obitelji, sestra mog pokojnog supruga udala se za dečka iz Gane, tako da će to biti jedna posebna utakmica jer imamo u obitelji i Hrvatsku i Ganu.''

Ondje se našao i ministar Damir Habijan. Za ovu je prigodu iskočio iz odijela političara i uskočio u navijački dres. Glumica Jelena Perčin i njezin dečko, glazbenik Ante Gelo, također u Teksasu bodre naše reprezentativce. Očekivanja su velika, a optimizam na vrhuncu.

''Očekujem dobru utakmicu i očekujem da ćemo pobijediti, naravno'', kaže Jelena Perčin.

Hrvatski navijači u Dallasu - 3 Foto: In Magazin

''Vjerujem u njih, stvarno su divni i talentirani'', dodaje Tajči.

''Mislim da igramo dobro. Nije ovo naša najbolja postava, ali budući da mi uvijek iznenađujemo i često prolazimo na penale, očekujem i tu sreću!'', misli Ivana Knoll.

Pogledaji ovo Celebrity Sjećate se ove navijačice Vatrenih? Na novim fotografijama teško ćete ju prepoznati

''Ono što je važno jest da su oni kao tim uigrani i da igraju jedni za druge, jedni s drugima'', rekla je Perčin.

Hrvatski navijači u Dallasu - 1 Foto: In Magazin

''Ali bit ćemo zadovoljni što god nam donesu kući'', dodaje Tajči.

Dok u srcima navijača plamti uzbuđenje i raste adrenalin, naši su reprezentativci hladne glave i fokusirani na igru. U tijeku su posljednje psihofizičke pripreme za istrčavanje na teren, a zadatak im je samo jedan – pokazati da je malena Hrvatska stvorena za velike uspjehe.

''To je inspiracija i mladim generacijama i onima koji sanjaju velike snove, a koje ljudi često žele obeshrabriti: ''Ti si mali, ti ne možeš ništa!'' Hrvatska ima priliku inspirirati i pokazati da je sve moguće – kad se puno radi, kad smo zajedno i kad vjerujemo u najbolje'', misli Tajči.

Navijači Hrvatske u Dallasu - 1 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Navijači Hrvatske u Dallasu - 2 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Iako svi priželjkujemo pobjedu, teško je sa sigurnošću prognozirati rezultat.

''Pa ne, ne usudim se. Najvažnije je da se dobro igra! Najmanje očekujem remi, ali vjerujem u pobjedu'', zaključuje Perčin.

Vatreni, sretno!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Najseksi sportska novinarka fotkala se u bikiniju, ovako izgleda samo mjesec dana nakon poroda!

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Tko je supruga najveće zvijezde engleske reprezentacije? Dok on ruši rekorde, ona bježi od reflektora

Pogledaji ovo Celebrity Jedan od najpopularnijih repera u regiji stao uz Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu: "Vatreni, sretno!"

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je Nijemac koji vodi englesku reprezentaciju? Iza trofeja krije se niz burnih rastanaka

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.