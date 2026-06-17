Modna ikona 90-ih u Zagrebu? Stroge mjere osiguranja potaknule su brojna šuškanja

Legendarna britanska manekenka Kate Moss navodno je doputovala u Zagreb kako bi snimila novu kampanju za Gucci.

U satima dok je Hrvatska iščekivala utakmicu protiv Engleske na Svjetskom nogometnom prvenstvu, jedna poznata Britanka boravila je u Zagrebu.

Kako piše Jutarnji list, legendarna manekenka Kate Moss u utorak je sletjela u Zagreb kako bi, prema neslužbenim informacijama, snimila kampanju za kultni Gucci.

Galerija 10 10 10 10 10

Lokacija snimanja je Hotel I na Laništu, koji je u pripremama za renovaciju, zbog čega su na prozore već stavljene cerade. Oko samog hotela nalaze se stroge mjere osiguranja, zbog čega su zaštitari morali upozoravati okupljene novinare te tražili brisanje snimljenih fotografija.

Fotografije hotela pogledajte OVDJE.

Kate Moss - 1 Foto: Profimedia

Kate Moss - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo inMagazin Lorena Bućan o estetskim korekcijama i ljubavnom životu: ''Trenutačno sam u fazi...''

Ispred hotela tijekom dana vladala je neuobičajena gužva, a prolaznici su mogli primijetiti veći broj stranih modela u upečatljivim i pomalo neobičnim modnim kombinacijama.

Kate Moss Foto: Profimedia

Kate Moss Foto: Profimedia

Posebnu pozornost privukao je mladić jarko narančaste kose odjeven u predimenzionirani sivi kućni ogrtač, kao i njegov kolega u kratkim hlačama s leopard uzorkom. U jednom je trenutku iz hotela istrčala i visoka djevojka razmazane crne šminke oko očiju, ostavljajući dojam kao da je upravo sišla sa seta modne kampanje.

Iz produkcijske kuće Division Adriatic, koja navodno organizira snimanje, nisu željeli komentiratišto se događa u Hotelu I, kao ni to je li modna ikona došla u Zagreb.

Protekli mjesec u Zagrebu je boravio njezin bivši dečko. Više čitajte OVDJE.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kolinda Grabar-Kitarović javila se uoči utakmice Vatrenih iz daleke zemlje: "Nek' jače kuca to!"

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Zanimljivosti Tko je Nijemac koji vodi englesku reprezentaciju? Iza trofeja krije se niz burnih rastanaka

Pogledaji ovo Celebrity Sjećate se ove navijačice Vatrenih? Na novim fotografijama teško ćete ju prepoznati

Pogledaji ovo Celebrity Bojana Gregorić Vejzović na poseban dan suprugu uputila emotivnu posvetu: "Moja omiljena osoba"