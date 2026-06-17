Lorena Bućan o estetskim korekcijama i ljubavnom životu: ''Trenutačno sam u fazi...''

Mnogi od nas svakodnevno vježbaju, a naša Anamarija Alebić bila je na treningu u teretani s pjevačicom grupe Magazin, Lorenom Bućan. Otkriva kako izgleda njezina svakodnevica, koliko discipline stoji iza njezine forme, ali i što misli o estetskim korekcijama. Priznala nam je i ima li mjesta za ljubav u njezinu životu te priželjkuje li nastup u Areni.

Pjevačica Magazina Lorena Bućan odvela je ekipu IN magazina na trening u teretani, gdje radi na kondiciji kako bi bila spremna za energične nastupe.

Otkrila je kako dva do tri puta tjedno trenira u teretani, no osim toga bavi se i drugim aktivnostima poput planinarenja, jahanja i šetanja.

''Nakon što odradim trening, osjećam se ispunjenije i produktivnije. Nije mi toliko do fizičkog izgleda, nego više do nekakvog znaka discipline, nekakvog znaka da ti je stalo do tvog tijela, da ti je stalo do tebe. Da, kada se pogledam u ogledalo, stvarno volim to što vidim i znam da sam to zaradila radom i trudom.''

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U teretani nije sama. Trener Leo Vladimir pomno joj bira vježbe kako bi bila spremna za zahtjevne višesatne koncerte.

''Iskustvo je na mojoj strani, a imam i nešto malo autoriteta, tako da uvijek uspijem provući svoje programe i planove kod Lorene.''

Njezin trener Leo istaknuo je i kako Lorena najviše voli raditi na trbušnjacima. Uputio je savjet i svima koji još nisu pripremili tijelo za ljeto i plažu.

Lorena Bućan - 6 Foto: In Magazin

Lorena Bućan - 2 Foto: In Magazin

''Imam jednu svoju rečenicu – najbrži put do mišića jest da postanete mršavi. Mislim da je za početak svakog transformacijskog procesa uvijek dobro biti u malom deficitu. Ako na to još uspijete dodati vježbe i kretanje, to je samo plus i imate siguran rezultat.''

Lorena je otkrila i što najviše voli na svom tijelu, a gdje vidi mane.

''Najdraži mi je možda moj trbuh. Samo ću, eto, malo više truda uložiti u noge, ali volim ih ovakve kakve već jesu.''

Komentirala je i estetske korekcije, za koje ističe da ih podržava ako će nekome podići samopouzdanje.

Lorena Bućan - 4 Foto: In Magazin

Lorena Bućan - 1 Foto: In Magazin

''Ako netko vjeruje da će mu to stvarno pomoći samopouzdanju i ako smatra da će nakon toga biti sretniji – zašto ne? Ja osobno nikad ne bih radila estetske operacije. Tko zna kakvo ću mišljenje o tome imati za godinu dana, ali trenutačno je situacija takva da volim svoj odraz u ogledalu. Stvorena sam, kako se kaže, na sliku Božju.''

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U njezinu životu dogodio se veliki preokret onog trenutka kada je predstavljena kao nova pjevačica Magazina. Od tog trenutka prošle su gotovo dvije godine, a sada je otkrila i što joj je predstavljalo najveći stres.

Lorena Bućan - 5 Foto: In Magazin

''Kad sam bila mlađa, upoznavanje puno ljudi donosilo mi je malo stresa. Sada mogu reći da mi to još uvijek nije najdraža stvar na svijetu, ali nosim se s tim jer se, naravno, kroz život jednostavno gradiš kao osoba. Nije poanta u tome da se promijeniš i makneš osjećaj da ti je nešto neugodno. Kažem si: ''Okej, idem sad među pedeset ljudi. Bit će mi jako neugodno i jako stresno, ali idem zajedno s tom neugodom upoznati sve te ljude. Stavit ću je sa strane i prioritet mi je gledati pozitivniju stranu.''

Lorenino je srce ukrala publika, a kaže kako nove ljubavi trenutačno nema.

Lorena Bućan - 3 Foto: In Magazin

''Trenutačno sam u fazi u kojoj guštam sama sa sobom i upoznajem sebe. Čovjek se, naravno, upoznaje do kraja života, ali u posljednjih nekoliko godina baš sam se posvetila sebi i baš mi je lijepo.''

Ono što priželjkuje u životu svakako je još više koncerata i druženja s publikom, pa je tako na pitanje o Areni u budućnosti imala spreman odgovor.

''Ako Bog da, to bi bilo stvarno predivno. Ako ne Arenu, barem neki Lisinski ili tako nešto. I time bih bila zadovoljna.''

Što je još otkrila, pogledajte u prilogu IN magazina.

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