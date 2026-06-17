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nedavno proslavila 50. rođendan

Jedan video u kupaćem s kockicama bio je dovoljan da atraktivna Dalmatinka privuče pozornost!

Piše E. G., Danas @ 22:13 Celebrity komentari
Renata Lovrinčević Buljan - 4 Renata Lovrinčević Buljan - 4 Foto: Instagram Screenshot

Nekadašnja Miss Universe Hrvatske Renata Lovrinčević Buljan pokazala je kako se pripremala za utakmicu Hrvatske i Engleske.

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