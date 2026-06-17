Jedan video u kupaćem s kockicama bio je dovoljan da atraktivna Dalmatinka privuče pozornost!

Nekadašnja Miss Universe Hrvatske Renata Lovrinčević Buljan pokazala je kako se pripremala za utakmicu Hrvatske i Engleske.

Gotovo tjedan dana nakon velikog otvaranja Svjetskog prvenstva, nogometna euforija zahvatila je Hrvatsku, a mnogi Hrvati na najdomišljatije načine su odlučili podržati Vatrene.

Uoči prve utakmice Hrvatske na Svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Engleske, bivša Miss Universe Hrvatske i fitness trenerica Renata Lovrinčević Buljan pokazala je kako se priprema za navijačku večer. Na društvenim mrežama objavila je video snimljen uz more, u kojem pozira u prepoznatljivim hrvatskim kockicama i šalje podršku Vatrenima.

Renata je za ovu prigodu odabrala jednodijelni kupaći kostim s crveno-bijelim uzorkom, a zatim ga upotpunila crvenom haljinom, ostajući vjerna bojama hrvatske reprezentacije.

Renata Lovrinčević Buljan - 3 Foto: Instagram Screenshot

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"Danas svaka Dalmatinka traži kockice i crveno, bijelu kombinaciju u svom ormaru. Ja sam iskombinirala kupaći kostim i crvenu-bijelu haljinu!", napisala je u opisu vatrena Dalmatinka koja je nedavno proslavila 50. rođendan.

Renata Lovrinčević Buljan - 2 Foto: Instagram Screenshot

Na videu, snimljenom u idiličnom dalmatinskom okruženju uz more i borovu šumu, Renata pozira nasmijana i raspoložena, pokazujući navijački styling kojim je privukla brojne reakcije pratitelja. Njezina objava brzo je prikupila brojne lajkove i komentare podrške hrvatskoj reprezentaciji.

Renata Lovrinčević Buljan - 1 Foto: Instagram Screenshot

Nema sumnje da će večeras, baš kao i brojni navijači diljem Hrvatske i svijeta, Renata Lovrinčević Buljan svim srcem navijati za Vatrene u njihovom prvom nastupu na svjetskoj smotri nogometa.

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