Thompson se javio uoči utakmice Vatrenih, evo što je poručio!

Marko Perković Thompson pružio je podršku hrvatskoj reprezentaciji uoči utakmice protiv Engleske objavivši fotografiju Vatrenih.

Gotovo tjedan dana nakon svečanog otvaranja na stadionu Azteca, stigao je red i da svoju sjevernoameričku avanturu započne hrvatska reprezentacija i to protiv suparnika iz Engleske.

Više o utakmici čitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

Marko Perković Thompson podržao je hrvatsku nogometnu reprezentaciju uoči prve utakmice Svjetskog prvenstva protiv Engleske objavom na svom Instagram profilu.

Uz fotografiju hrvatskih nogometaša u slavlju, glazbenik je poslao kratku, ali snažnu poruku podrške.

Galerija 5 5 5 5 5

Marko Perković Thompson Foto: Instagram Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Modna ikona 90-ih u Zagrebu? Stroge mjere osiguranja potaknule su brojna šuškanja

Na Instastoryju napisao je: "Sretno Vatreni!", a u pozadini je svirao njegov domoljubni hit "Uvijek tebi vjerni". Posebno se ističu stihovi: "Bori se za narod i za boje doma svog" te "Pobjedu donesi, danas sa nama je Bog", koji su dodatno naglasili navijačku atmosferu uoči važnog susreta.

Luka Modrić i Marko Perković Thompson - 2 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Luka Modrić i Marko Perković Thompson - 1 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Thompsonove pjesme već godinama su nezaobilazan dio sportskih slavlja i okupljanja hrvatskih navijača, a njegove domoljubne poruke često prate velike sportske događaje. Ni ovoga puta nije propustio pružiti podršku reprezentaciji koja kreće u novi pohod na svjetskoj smotri.

Luka Modrić Foto: Vlado Kos / CROPIX

Marko Perković Thompson Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Marko Perković Thompson i supruga Sandra na Hodu za život - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Dok milijuni navijača diljem Hrvatske i svijeta s nestrpljenjem čekaju ogled s Engleskom, Thompson se pridružio brojnim poznatim osobama koje su Vatrenima poželjele sreću i uspješan početak natjecanja.

Uz Vatrene je stao i Jala Brat, o čemu više čitajte OVDJE.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Britanski mediji se raspisali o Ivani Knoll, poslala im je jasnu poruku!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kolinda Grabar-Kitarović javila se uoči utakmice Vatrenih iz daleke zemlje: "Nek' jače kuca to!"

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je zvijezda kultnog horora, imala je samo 36 godina

Pogledaji ovo Celebrity Naš travel-bloger uoči utakmice sreo Vatrenog u Dallasu: "Možda nas nema puno, ali kada izađu na teren..."

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.