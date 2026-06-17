Nina Badrić je poslala poruku Vatrenima, ali svu pozornost ukrao je jedan presladak navijač

Nina Badrić podržala je hrvatsku reprezentaciju uoči utakmice objavivši fotografiju na kojoj zajedno sa svojim psom Totom pozira u hrvatskim dresovima.

Iako su Vatreni izgubili prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv reprezentacije Engleske, Hrvatsku je ponovno zahvatila nogometna groznica. Među onima koji su s nestrpljenjem iščekivali nastup hrvatske reprezentacije bila je i Nina Badrić.

Popularna pjevačica na društvenim je mrežama podijelila preslatku fotografiju na kojoj pozira sa svojim vjernim ljubimcem Totom, a oboje su odjeveni u hrvatske reprezentativne dresove.

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Na fotografiji Nina sjedi nasmiješena držeći u naručju bijelog psića, koji je za ovu posebnu prigodu također dobio minijaturnu verziju dresa hrvatske nogometne reprezentacije. Modna kombinacija u crveno-bijelim kockicama jasno je dala do znanja za koga će navijati tijekom utakmice.

"Sretno Vatreni", napisala je Nina.

Nina Badrić - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Nina Badrić Foto: Instagram

Nina Badrić Foto: Instagram

Objava je ubrzo privukla brojne reakcije pratitelja koji su oduševljeno komentirali prizor pjevačice i njezina ljubimca te im poželjeli sreću u navijanju.

Nina se tako pridružila brojnim poznatim Hrvatima koji su javno iskazali podršku reprezentaciji uoči važne utakmice, a simpatična fotografija pokazala je da navijačka atmosfera vlada i u njezinu domu.

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Hrvatsku reprezentaciju je komentirao i Sting, koji je za vrijeme utakmice nastupao u Areni Zagreb, o čemu više čitajte OVDJE.

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