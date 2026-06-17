Severina pokazala kako se navija sa stilom: Njezin kostim privukao je svu pažnju

Severina je utakmicu Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu pratila u rezidenciji Ujedinjenog Kraljevstva u Zagrebu, gdje se fotografirala s britanskim veleposlanikom Javedom Patelom.

Utakmicom protiv engleske reprezentacije Vatreni su otvorili nastup na Svjetskom prvenstvu, a obje ekipe na stadionu NFL momčadi Dallas Cowboysa imaju veliku podršku.

Dok su tisuće navijača pratili okršaj što na javnim prostorima, što u svojim domovima, Severina je utakmicu gledala u posebnom društvu. Pjevačica se na svojim Instastoryjima pohvalila kako se nalazi u rezidenciji veleposlanstva Ujedinjenog Kraljevstva u Zagrebu, gdje je organizirano zajedničko praćenje velikog nogometnog derbija.

Severina - 2 Foto: Instagram Screenshot

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Za ovu priliku Severina je odabrala upečatljivu kombinaciju u hrvatskim bojama – majicu s prepoznatljivim crveno-bijelim kockicama, crvenu suknju i modne dodatke u istom tonu, pokazujući kome pripada njezino navijačko srce.

Severina - 1 Foto: Instagram Screenshot

Posebnu pozornost privukle su fotografije na kojima pozira s britanskim veleposlanikom u Hrvatskoj Javedom Patelom. Uz njih su se fotografirali i ostali uzvanici, a na jednoj od objava Severina je uz fotografiju označila službeni profil britanskog veleposlanstva te samog veleposlanika.

Severina - 3 Foto: Instagram Screenshot

Na društvenim mrežama podijelila je i zajednički selfie s okupljenima te kratko poručila: "Croatia 3 UK 1", jasno dajući do znanja kakav je rezultat priželjkivala. Time se pridružila brojnim poznatim Hrvatima koji su Vatrenima poslali podršku.

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