Princ William putem društvenih mreža poželio je sreću engleskoj reprezentaciji uoči prve utakmice Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske.
Utakmicom protiv engleske reprezentacije Vatreni su otvorili nastup na Svjetskom prvenstvu, a obje ekipe na stadionu NFL momčadi Dallas Cowboysa imaju veliku podršku. Ipak, ona glavna podrška Tri lava došla je putem društvenih mreža.3 vijesti o kojima se priča ekskluzivno u in magazinu Udala se bivša hrvatska rukometna reprezentativka, na svadbi pjevao Duško Kuliš! veliki fan nogometa Princ William oglasio se o utakmici Hrvatske i Engleske: Ono što je napisao iznenadilo je mnoge ovo niste očekivali Maja Šuput konačno otkrila s kim je snimila duet: ''Dvije energije i jedan ljetni hit!''
Princ William oglasio se putem službenog Instagram profila princa i princeze od Walesa te poželio sreću engleskim nogometašima na početku turnira.
Princ William Foto: Instagram Screenshot
Uz grafiku posvećenu večerašnjem dvoboju Engleske i Hrvatske, objavio je kratku poruku: "Sretno Engleskoj uoči prve utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva večeras! Želimo vam sjajan turnir." Na kraju objave stajao je i njegov prepoznatljivi potpis "W" i emotikone bicepsa i rakete, simbolizirajući snagu.
Princ William - 2 Foto: Profimedia
Princ William - 4 Foto: Profimedia
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Iako je prisniji pristup poruke pomalo iznenadio ljubitelje britanske kraljevske obitelji, Williamova podrška engleskim nogometašima se oslanja na njegovu dugogodišnju povezanost s nogometom. Godinama je bio predsjednik Engleskog nogometnog saveza (FA), a danas obnaša dužnost njegova pokrovitelja.
Princ William - 5 Foto: Profimedia
Poznat je i kao strastveni navijač Aston Ville, čije utakmice redovito prati te zbog kluba putuje i na europske utakmice, dok se često pojavljuje i na utakmicama engleske reprezentacije.
Princ William - 3 Foto: Profimedia
Princ od Walesa već je više puta isticao koliko vjeruje da nogomet ima moć povezivati ljude i zajednice, a novom objavom još je jednom pokazao da pomno prati nastupe Gordog Albiona na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici.
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