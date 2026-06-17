Princ William oglasio se o utakmici Hrvatske i Engleske: Ono što je napisao iznenadilo je mnoge

Princ William putem društvenih mreža poželio je sreću engleskoj reprezentaciji uoči prve utakmice Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske.

Utakmicom protiv engleske reprezentacije Vatreni su otvorili nastup na Svjetskom prvenstvu, a obje ekipe na stadionu NFL momčadi Dallas Cowboysa imaju veliku podršku. Ipak, ona glavna podrška Tri lava došla je putem društvenih mreža.

Princ William oglasio se putem službenog Instagram profila princa i princeze od Walesa te poželio sreću engleskim nogometašima na početku turnira.

Princ William Foto: Instagram Screenshot

Uz grafiku posvećenu večerašnjem dvoboju Engleske i Hrvatske, objavio je kratku poruku: "Sretno Engleskoj uoči prve utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva večeras! Želimo vam sjajan turnir." Na kraju objave stajao je i njegov prepoznatljivi potpis "W" i emotikone bicepsa i rakete, simbolizirajući snagu.

Princ William - 2 Foto: Profimedia

Princ William - 4 Foto: Profimedia

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Iako je prisniji pristup poruke pomalo iznenadio ljubitelje britanske kraljevske obitelji, Williamova podrška engleskim nogometašima se oslanja na njegovu dugogodišnju povezanost s nogometom. Godinama je bio predsjednik Engleskog nogometnog saveza (FA), a danas obnaša dužnost njegova pokrovitelja.

Princ William - 5 Foto: Profimedia

Poznat je i kao strastveni navijač Aston Ville, čije utakmice redovito prati te zbog kluba putuje i na europske utakmice, dok se često pojavljuje i na utakmicama engleske reprezentacije.

Princ William - 3 Foto: Profimedia

Princ od Walesa već je više puta isticao koliko vjeruje da nogomet ima moć povezivati ljude i zajednice, a novom objavom još je jednom pokazao da pomno prati nastupe Gordog Albiona na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici.

Više o utakmici čitajte OVDJE.

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