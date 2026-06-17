Sting usred koncerta u Zagrebu komentirao Vatrene: Jedna njegova rečenica izazvala je ovacije!

Tijekom koncerta u Areni Zagreb, Sting se dotaknuo utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu.

Dok su milijuni nogometnih navijača pratili dvoboj Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu, koju su Vatreni izgubili rezultatom 4:2, Zagreb je ugostio jednu od najvećih svjetskih glazbenih zvijezda.

Legendarni britanski glazbenik Sting održao je svoj prvi koncert u Hrvatskoj nakon dvije godine, nastupivši pred tisućama obožavatelja u zagrebačkoj Areni.

Galerija 2 2 2 2 2

Sting - 5 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Posebnu simboliku večeri dao je trenutak u kojem se Sting obratio publici i osvrnuo na veliku nogometnu utakmicu koja se istovremeno igrala u Dallasu.

Sting - 3 Foto: Davor Pongracic / CROPIX

"Drago mi je ponovno biti ovdje u Hrvatskoj. Znam da je večeras na Svjetskom prvenstvu vrlo važna utakmica. Kao što kažem, neka pobijedi bolja momčad, u redu? Znam da imate vrlo dobru momčad", poručio je glazbenik u videu kojeg je snimila novinarka Nove TV Ana Vela, izazvavši veliki pljesak okupljenih.

Pogledaji ovo Celebrity Od slučajnog susreta do obitelji iz snova: Ljubavna priča Dominika i Helene Livaković

Britanska glazbena ikona tako je pokazala da je dobro upoznata s nogometnom euforijom koja je zahvatila Hrvatsku, ali i odala priznanje Vatrenima, koje su mnogi svrstali među favorite za visok plasman na prvenstvu. Njegove riječi posebno su odjeknule s obzirom na to da je riječ o susretu Hrvatske i njegove rodne Engleske.

Sting - 1 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Sting - 1 Foto: Ana Vela

Sting - 2 Foto: Ana Vela

Sting je tijekom večeri izveo niz svojih najvećih hitova, uključujući pjesme iz vremena grupe The Police, kao i uspješnice iz bogate solo karijere. Publika u Areni Zagreb još je jednom potvrdila zašto je glazbenik već desetljećima jedan od najomiljenijih stranih izvođača među hrvatskim fanovima.

Uoči utakmice se oglasio i princ William, a što je poručio, otkrijte OVDJE.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Tko je partnerica vatrenog s američkom adresom? U javnosti je viđena tek jednom

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 inMagazin Lorena Bućan o estetskim korekcijama i ljubavnom životu: ''Trenutačno sam u fazi...''

Pogledaji ovo Celebrity Princ William oglasio se o utakmici Hrvatske i Engleske: Ono što je napisao iznenadilo je mnoge

Pogledaji ovo Celebrity Uh! Ivana Knoll zapalila tribine u vrućim hlačicama, ni Englezi nisu ostali ravnodušni

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.