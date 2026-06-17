Sting usred koncerta u Zagrebu komentirao Vatrene: Jedna njegova rečenica izazvala je ovacije!

Tijekom koncerta u Areni Zagreb, Sting se dotaknuo utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu.
Dok su milijuni nogometnih navijača pratili dvoboj Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu, koju su Vatreni izgubili rezultatom 4:2, Zagreb je ugostio jednu od najvećih svjetskih glazbenih zvijezda.3 vijesti o kojima se priča ekskluzivno u in magazinu Udala se bivša hrvatska rukometna reprezentativka, na svadbi pjevao Duško Kuliš! veliki fan nogometa Princ William oglasio se o utakmici Hrvatske i Engleske: Ono što je napisao iznenadilo je mnoge ovo niste očekivali Maja Šuput konačno otkrila s kim je snimila duet: ''Dvije energije i jedan ljetni hit!''
Legendarni britanski glazbenik Sting održao je svoj prvi koncert u Hrvatskoj nakon dvije godine, nastupivši pred tisućama obožavatelja u zagrebačkoj Areni.
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Sting - 5 Foto: Lucija Ocko / CROPIX
Posebnu simboliku večeri dao je trenutak u kojem se Sting obratio publici i osvrnuo na veliku nogometnu utakmicu koja se istovremeno igrala u Dallasu.
Sting - 3 Foto: Davor Pongracic / CROPIX
"Drago mi je ponovno biti ovdje u Hrvatskoj. Znam da je večeras na Svjetskom prvenstvu vrlo važna utakmica. Kao što kažem, neka pobijedi bolja momčad, u redu? Znam da imate vrlo dobru momčad", poručio je glazbenik u videu kojeg je snimila novinarka Nove TV Ana Vela, izazvavši veliki pljesak okupljenih.
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Britanska glazbena ikona tako je pokazala da je dobro upoznata s nogometnom euforijom koja je zahvatila Hrvatsku, ali i odala priznanje Vatrenima, koje su mnogi svrstali među favorite za visok plasman na prvenstvu. Njegove riječi posebno su odjeknule s obzirom na to da je riječ o susretu Hrvatske i njegove rodne Engleske.
Sting - 1 Foto: Lucija Ocko / CROPIX
Sting - 1 Foto: Ana Vela
Sting - 2 Foto: Ana Vela
Sting je tijekom večeri izveo niz svojih najvećih hitova, uključujući pjesme iz vremena grupe The Police, kao i uspješnice iz bogate solo karijere. Publika u Areni Zagreb još je jednom potvrdila zašto je glazbenik već desetljećima jedan od najomiljenijih stranih izvođača među hrvatskim fanovima.
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