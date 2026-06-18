Jeste li gledali Tračericu? Pogledajte gdje su danas zvijezde čiji su se likovi s uzbuđenjem pratili

Gossip Girl jedna je od najutjecajnijih teen serija 2000-ih. Priča o bogatim i privilegiranim tinejdžerima s njujorškog Upper East Sidea osvojila je publiku intrigama, ljubavnim zapletima i nezaboravnim modnim kombinacijama.

''Gossip Girl'' jedna je od najpoznatijih tinejdžerskih serija koja se prikazivala od 2007. do 2012. godine. Radnja prati živote mladih pripadnika njujorške elite s Upper East Sidea, čije tajne, ljubavne veze i skandale otkriva anonimna blogerica poznata kao ''Gossip Girl''. Serija je obilježila jednu generaciju gledatelja, a njezini glavni glumci i danas su vrlo uspješni.

Gossip girl glumci - 20 Foto: Profimedia

Blake Lively (Serena van der Woodsen) bila je zaštitno lice serije i jedna od najpopularnijih djevojaka na Upper East Sideu. Nakon serije ''Gossip Girl'' ostvarila je uspješnu filmsku karijeru u filmovima poput ''The Age of Adaline'' i ''A Simple Favor''. Danas je jedna od najpoznatijih holivudskih glumica i u braku je s Ryanom Reynoldsom.

Gossip girl glumci - 10 Foto: Profimedia

Gossip girl glumci - 15 Foto: Profimedia

Gossip girl glumci - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Djevojku engleskog reprezentativca ismijavali su zbog izgleda, a on je hejterima poslao jasnu poruku

Leighton Meester (Blair Waldorf) utjelovila je ambicioznu, elegantnu i pomalo manipulativnu Blair, koja je mnogima bila omiljeni lik serije. Nakon završetka snimanja nastavila je glumiti u filmovima i serijama, a okušala se i u glazbi. Danas živi povučenijim životom i u braku je s glumcem Adamom Brodyjem.

Gossip girl glumci - 13 Foto: Profimedia

Gossip girl glumci - 18 Foto: Profimedia

Ed Westwick (Chuck Bass) ostao je zapamćen po ulozi karizmatičnog i misterioznog Chucka Bassa. Njegova ljubavna priča s Blair jedna je od najpoznatijih u seriji. Nakon Gossip Girl nastavio je glumiti u televizijskim i filmskim projektima te se bavi i produkcijom.

Gossip girl glumci - 19 Foto: Profimedia

Gossip girl glumci - 2 Foto: Profimedia

Chace Crawford (Nate Archibald) glumio je šarmantnog Natea, koji se često nalazio između obiteljskih očekivanja i vlastitih želja. Nakon serije ostvario je velik uspjeh u popularnoj seriji ''The Boys'', gdje glumi lika The Deepa, čime je stekao novu generaciju obožavatelja.

Gossip girl glumci - 26 Foto: Profimedia

Gossip girl glumci - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Srpski miljenik žena nedavno se vjenčao, a sad je procurila i još jedna lijepa novost!

Penn Badgley (Dan Humphrey) bio je ''dečko iz Brooklyna'' koji se pokušavao uklopiti u svijet bogate elite. Na kraju serije otkriveno je da je upravo on bio misteriozna Gossip Girl. Danas je najpoznatiji po glavnoj ulozi u hit-seriji ''You'', koja mu je donijela još veću svjetsku popularnost.

Gossip girl glumci - 28 Foto: Profimedia

Gossip girl glumci - 25 Foto: Profimedia

Iako je od završetka serije prošlo više od deset godina, Gossip Girl i dalje ostaje simbol glamura, mode i tinejdžerskih drama, a njezini glavni glumci dokaz su da se uspješna karijera može nastaviti i nakon velikog televizijskog hita.

Galerija 24 24 24 24 24

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Djevojku engleskog reprezentativca ismijavali su zbog izgleda, a on je hejterima poslao jasnu poruku

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Martin Baturina djevojku je upoznao preko prijatelja, a kemiju je osjetio odmah