Djevojku engleskog reprezentativca ismijavali su zbog izgleda, a on je hejterima poslao jasnu poruku

Declan Rice ovih je dana privukao pažnju javnosti zbog emotivnih riječi koje je uputio svojoj djevojci Lauren Fryer, često izloženoj ružnim komentarima na račun izgleda.

Engleski nogometni reprezentativac Declan Rice posljednjih je godina jedan od ključnih igrača svoje reprezentacije i londonskog Arsenala, a hrvatski navijači dobro ga pamte i po jučerašnjem nastupu protiv Vatrenih u susretu Engleske i Hrvatske.

No, ovoga puta nije u središtu pozornosti zbog nogometa, već zbog načina na koji je stao u obranu svoje dugogodišnje partnerice Lauren Fryer.

Declan Rice i Lauren Fryer - 2 Foto: X

Declan Rice i Lauren Fryer - 1 Foto: X

Dok su mnogi nogometaši često povezani s manekenkama i influencericama, Rice već godinama ljubi djevojku s kojom je zajedno još od školskih dana. Mnogi su je prozivali zbog nekoliko kilograma viška i činjenice da ne izgleda poput tipičnih influencerica s estetskim zahvatima, no Rice je jednom jasno dao do znanja što misli o svemu.

Lauren Fryer i Declan Rice Foto: Profimedia

Unatoč kritikama, Rice nikada nije skrivao koliko mu Lauren znači. Na jednoj konferenciji za medije otvoreno je progovorio o negativnim komentarima i jasno dao do znanja što misli o ljudima koji vrijeđaju njegovu partnericu.

Declan Rice i Lauren Fryer - 5 Foto: Profimedia

Declan Rice i Lauren Fryer - 3 Foto: Profimedia

''Ona je duhovita, lijepa i draga. Volim je više od svega na svijetu'', rekao je nogometaš.

Nedugo potom dodatno je naglasio koliko mu je njihova veza važna.

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''Ovo je žena koju volim najviše na svijetu. Ona je moj izbor, s njom imam obitelj i ona će zauvijek ostati moja supruga'', dodao je.

Par je 2022. godine dobio sina Judea, a Rice ne krije koliko se divi Lauren otkako je postala majka njihova djeteta.

Declan Rice i Lauren Fryer - 7 Foto: Profimedia

Declan Rice i Lauren Fryer - 4 Foto: Profimedia

Kada su ga pitali obraća li pažnju na komentare na internetu i je li ikada razmišljao o nekoj drugoj partnerici, odgovorio je bez imalo dvojbe:

''Moja supruga je ljubav mog života i ne postoji nijedna druga za mene.''

Declan Rice i Lauren Fryer - 2 Foto: Profimedia

Declan Rice i Lauren Fryer - 1 Foto: Profimedia

Val uvreda prema Lauren započeo je tijekom 2023. godine na društvenoj mreži X, kada su se počeli širiti komentari koji su ismijavali njezin izgled i uspoređivali je s partnericama drugih nogometaša. Zbog pritiska i negativnih poruka Lauren je u jednom trenutku uklonila sve fotografije sa svog Instagram profila.

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Unatoč svemu, par je ostao nerazdvojan. Lauren redovito prati Riceove utakmice s tribina, a zajedno grade obiteljski život u Londonu, gdje veznjak trenutačno nosi dres Arsenala.

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