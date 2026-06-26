Suze domaćeg nogometaša pred oltarom: Video s vjenčanja obišao je internet

Bruno i Antonija zajedno su više od osam godina, a svoju ljubav, koja je započela na splitskoj Rivi tijekom jednog dočeka Nove godine, nedavno su okrunili brakom.

Dirljiv trenutak s vjenčanja nogometaša Bruna Čove i njegove supruge Antonije posljednjih je dana osvojio društvene mreže.

Tijekom crkvenog obreda mladoženja nije mogao zadržati suze dok je, držeći svoju odabranicu za ruku, pjevao poznatu duhovnu pjesmu "Srce predajem Ti". Posebno emotivan bio je trenutak kada se Antonija nježno naslonila na njegovo rame.

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Video koji je objavila fotografkinja i kreatorica sadržaja Marija-Zorka Vasilj brzo je postao viralan, a ispod objave nizali su se komentari poput "Predivno", "Ova ljubav je bogatstvo" i "Kakav momak!", uz brojne pohvale Bruni što nije skrivao emocije.

Bruno i Antonija zajedno su više od osam godina, a njihova je ljubavna priča započela jedne novogodišnje noći na splitskoj Rivi. Nakon godina veze svoju su ljubav okrunili brakom pred obitelji i prijateljima.

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Bruno Čovo rođeni je Sinjanin i nogometaš koji igra na poziciji desnog beka, a tijekom karijere nastupao je i za hrvatsku U-17 reprezentaciju. Ovoga puta pozornost nije privukao nogometom, već iskrenim emocijama koje su dirnule tisuće ljudi.

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