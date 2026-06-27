Supruga Brune Petkovića podijelila rijetke prizore nogometaša i sina: Uživaju daleko od Hrvatske

Bruno Petković ovih dana puni baterije na jednoj od najljepših svjetskih destinacija, a njegova supruga Iva Šarić Petković fotografijama s Mauricijusa pokazala je kako izgleda njihov obiteljski odmor iz snova.

Dok hrvatska nogometna reprezentacija igra svoje utakmice na aktualnom Svjetskom prvenstvu, napadač Bruno Petković nije se našao na popisu izbornika Zlatka Dalića. Slobodno vrijeme zato provodi s obitelji, a njegova supruga Iva Šarić Petković otkrila je gdje trenutačno uživaju.

Uoči utakmice Hrvatske i Gane na Instagramu je podijelila galeriju fotografija s Mauricijusa, jednog od najljepših otoka u Indijskom oceanu. Uz objavu je kratko napisala samo: "Raj."

Iva Šarić na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Iva Šarić na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Fotografije otkrivaju idiličnu atmosferu luksuznog odmora – od osvježavajućeg kokosa na plaži i šetnji uz tirkizno more do vožnje biciklima kroz tropsko zelenilo.

Posebnu pažnju pratitelja privukla je dirljiva fotografija na kojoj Bruno Petković na pješčanoj plaži provodi vrijeme sa sinom Adrianom.

Iva Šarić na Instagramu - 2 Foto: Instagram

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Iva je podijelila i fotografiju na kojoj pozira u prugastoj ljetnoj haljini, šeširu i sunčanim naočalama, dok se iza nje pružaju palme, bijeli pijesak i kristalno čisto more – pravi tropski ugođaj koji opravdava opis objave. Cijelu objavu pogledajte OVDJE.

Iva Šarić na Instagramu - 5 Foto: Instagram

Sudeći prema fotografijama, obitelj Petković maksimalno koristi zajedničko vrijeme i uživa u odmoru na egzotičnoj destinaciji, daleko od nogometnih obveza i svakodnevice.

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