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Thompson se kratko oglasio nakon poraza Hrvatske od Engleske!

Piše J. C., Danas @ 08:53 Celebrity komentari
Marko Perković Thompson Marko Perković Thompson Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon što je Hrvatska poražena od Engleske na Svjetskom prvenstvu, Marko Perković Thompson oglasio se na društvenim mrežama te navijačima i Vatrenima poslao poruku ohrabrenja.

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