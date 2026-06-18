Thompson se kratko oglasio nakon poraza Hrvatske od Engleske!

Nakon što je Hrvatska poražena od Engleske na Svjetskom prvenstvu, Marko Perković Thompson oglasio se na društvenim mrežama te navijačima i Vatrenima poslao poruku ohrabrenja.

Nakon bolnog poraza hrvatske nogometne reprezentacije od Engleske na Svjetskom prvenstvu svojim se pratiteljima na društvenim mrežama oglasio i Marko Perković Thompson.

Glazbenik nije davao dužu izjavu o utakmici, već je objavio stihove svoje pjesme "Zapali vatru", kojima je poslao poruku podrške hrvatskim reprezentativcima i navijačima.

Thompson - 1 Foto: Nikola Cutuk/Pixsell

"Digni se kad padneš,

rođen si za let,

rođen da se boriš,

da bolji bude svijet.

Vikni da si spreman,

vikni da si jak,

anđeo će bijeli

potjerati mrak.

Ti si ratnik svjetla,

u borbi protiv zla,

prekrsti se, pomoli

i ne boj se ničega.

Jesi li u sebi odlučan i čvrst,

jesi li u sebi slobodan i čist?

Digni se kad padneš,

u tebi je snaga, u tebi je Krist..."

Thompson Foto: Thompson/Instagram

Objava je u kratkom roku prikupila velik broj reakcija i komentara podrške, a mnogi su stihove protumačili kao poruku ohrabrenja nakon teškog poraza te poziv da se unatoč razočaranju nastavi vjerovati u hrvatsku reprezentaciju.

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