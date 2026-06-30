Ekskluzivno: Lidija Bačić poslala jasnu poruku o tome kako se osuđuju žene: ''Zašto ne nabrajaju muškarcima?''

Ekskluzivno u podcastu "Nema labavo by IN magazin" Lidija Bačić objasnila je zašto svoj ljubavni život drži podalje od javnosti te progovorila o različitim kriterijima za žene i muškarce.

Ekskluzivno u novoj epizodi podcasta Nema labavo by IN magazin, Lidija Bačić otvoreno je progovorila o dvostrukim kriterijima s kojima se, smatra, žene u javnom prostoru i dalje susreću. Popularna pjevačica bez zadrške je komentirala način na koji se piše o ljubavnom životu poznatih žena te objasnila zašto svoju privatnost već godinama nastoji zadržati podalje od očiju javnosti.

Lidija smatra kako se žene i muškarci u medijima često ne tretiraju jednako, posebno kada je riječ o ljubavnim vezama i prošlosti.

"Malo mi smeta kad osuđuju žene, a ne osuđuju recimo uopće muškarce. Za žene se sve osuđuje. Znaš što me, recimo, živcira zašto ja ne pričam o ljubavi nikad? Zato šta, evo recimo, ti si sad u novoj vezi i sad to svi znaju. I onda mene živciraju mediji, novinari, tko već, kad počnu pisat, aha, s kim je sve bila prije. Onda nabroje deset frajera ili pet frajera, onda ispada gle ova je kao, a zašto ne nabrajaju muškarcima, znaš? Zašto ne nabrajaju on ih je bio sa sto prije?", poručila je Lidija.

Što je još otkrila o ljubavi, privatnom životu i temama koje je najviše smetaju u javnom prostoru, pogledajte u novoj epizodi podcasta Nema labavo by IN magazin.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.

Prva gošća podcasta bila je Maja Šuput, a što nam je sve otkrila, možete pogledati OVDJE.

Gost u podcastu bio nam je i Miroslav Škoro, intervju s njim možete pogledati OVDJE.

A gošća nam je već bila i glumica Marijana Mikulić, podcast pogledajte OVDJE.

O kojim smo temama pričali s Nedom Ukraden, pogledajte OVDJE.

Što nam je sve otkrila Senidah, pogledajte OVDJE.