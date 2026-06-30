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Ekskluzivno: Lidija Bačić poslala jasnu poruku o tome kako se osuđuju žene: ''Zašto ne nabrajaju muškarcima?''

Piše Davor Garić, Danas @ 11:09 Celebrity komentari
Lidija Bačić Lidija Bačić Foto: Nova TV

Ekskluzivno u podcastu "Nema labavo by IN magazin" Lidija Bačić objasnila je zašto svoj ljubavni život drži podalje od javnosti te progovorila o različitim kriterijima za žene i muškarce.

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