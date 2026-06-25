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Ne, ovo nije Pamela Anderson! Kultni kupaći kostim jedva je zadržao obline nasljednice seks-bombe

Piše E. G., Danas @ 15:44 Celebrity komentari
Brooks Nader - 2 Brooks Nader - 2 Foto: Profimedia

Brooks Nader snima novu Spasilačku službu u Malibuu, gdje u kultnom crvenom kupaćem kostimu utjelovljuje kapetanicu spasilaca Selene i već privlači veliku pozornost na setu.

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Brooks Nader na snimanju Spasilačke službe
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Ne, ovo nije Pamela Anderson! Kultni kupaći kostim jedva je zadržao obline nasljednice seks-bombe
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