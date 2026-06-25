Ne, ovo nije Pamela Anderson! Kultni kupaći kostim jedva je zadržao obline nasljednice seks-bombe

Brooks Nader snima novu Spasilačku službu u Malibuu, gdje u kultnom crvenom kupaćem kostimu utjelovljuje kapetanicu spasilaca Selene i već privlači veliku pozornost na setu.

Legendarna "Spasilačka služba" (Baywatch) vraća se na male ekrane, a među novim zaštitnim licima kultne serije našla se i američka manekenka Brooks Nader.

Atraktivna 29-godišnjakinja ovih je dana snimala nove scene na plaži u Malibuu u Kaliforniji, gdje je privlačila poglede u prepoznatljivom crvenom kupaćem kostimu koji je obilježio jednu televizijsku eru.

Brooks Nader - 4 Foto: Profimedia

Brooks u novoj verziji serije glumi Selene, kapetanicu spasilaca na plaži Zuma, a tijekom snimanja pokazala je zašto je upravo ona dobila jednu od glavnih uloga. U jednodijelnom crvenom kupaćem kostimu s visokim izrezima samouvjereno je pozirala pred kamerama, dok su fotografi zabilježili niz kadrova koji podsjećaju na slavne dane serije koja je proslavila Pamelu Anderson i Davida Hasselhoffa.

Brooks Nader - 3 Foto: Profimedia

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Na fotografijama se može vidjeti kako Brooks pozira sjedeći u spasilačkoj stolici, šeta plažom noseći crveni spasilački plovak te snima scene uz obalu Pacifika. Čim bi redatelj prekinuo snimanje, manekenka je odlazila do ekipe zadužene za šminku i frizuru kako bi izgled ostao besprijekoran za sljedeći kadar.

Brooks Nader - 1 Foto: Profimedia

No iza kulisa odvijale su se i manje glamurozne scene. Tijekom pauza Brooks i njezina glumačka kolegica Ashlee Moore zamijenile su bosonoge kadrove toplim zimskim čizmama kako bi ugrijale stopala. Iako mnogi Kaliforniju povezuju s visokim temperaturama, jutarnji pijesak na plaži u Malibuu zna biti iznenađujuće hladan pa su glumice iskoristile svaku priliku da se ugriju između snimanja.

Brooks Nader Foto: Profimedia

Brooks Nader - 2 Foto: Profimedia

Povratak "Spasilačke službe" jedan je od najiščekivanijih televizijskih projekata, a produkcija zasad detalje radnje drži u tajnosti. Ipak, prve fotografije sa seta već su izazvale veliko zanimanje obožavatelja, ponajviše zbog Nader, koja će u ulozi Selene pokušati udahnuti novo lice legendarnoj spasilačkoj ekipi.

Hoće li nova generacija uspjeti ponoviti globalni uspjeh originalne "Spasilačke službe", ostaje za vidjeti, no jedno je sigurno – kultni crveni kupaći kostimi ponovno su u središtu pozornosti.

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