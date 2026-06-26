Sjećate se preslatke Darle iz kultne komedije? Ovako izgleda danas!

Brittany Ashton Holmes proslavila se kao preslatka Darla u kultnom filmu The Little Rascals, no nakon nekoliko glumačkih uloga odlučila je napustiti Hollywood.

Mnogi je i danas pamte kao preslatku Darlu iz kultnog filma "The Little Rascals", koja je osvojila srca gledatelja svojom simpatičnom ljubavnom pričom s Alfalfom.

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Više od 30 godina nakon premijere filma, Brittany Ashton Holmes vodi potpuno drukčiji život i rijetko se pojavljuje u javnosti.

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Brittany je imala samo pet godina kada je utjelovila Darlu, ulogu koja ju je preko noći pretvorila u jednu od najprepoznatljivijih dječjih glumica devedesetih. Nakon uspjeha filma pojavila se u još nekoliko manjih televizijskih i filmskih projekata, no vrlo je rano odlučila napustiti glumačku karijeru.

Brittany Ashton Holmes - 3 Foto: Profimedia

Kasnije je upisala studij političkih znanosti, a život je svjesno nastavila graditi daleko od reflektora. Za razliku od brojnih dječjih zvijezda, nije željela ostati dio holivudske industrije te se danas rijetko pojavljuje u medijima i na društvenim mrežama.

Brittany Ashton Holmes - 1 Foto: IMDb

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Brittany Ashton Holmes - 4 Foto: Profimedia

Brittany Ashton Holmes - 2 Foto: Profimedia

Ipak, obožavatelji kultnog filma i dalje je se rado prisjećaju, a svaka njezina novija fotografija izazove val nostalgije među generacijama koje su odrasle uz "The Little Rascals". Mnogi se slažu da je i danas zadržala prepoznatljiv osmijeh zbog kojeg je Darla postala jedan od najomiljenijih likova iz filma.

Brittany Ashton Holmes - 7 Foto: Profimedia

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