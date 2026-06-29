Tiho Orlić ekskluzivno za IN magazin otkrio da je postao otac: ''Malo je uranio, ali sve je u redu''

Vikend za nama bio je u znaku četvrtog izdanja Melodija Jadrana. Najveća imena domaće estrade sinoć su u splitskoj Galeriji Meštrović predstavila svoje nove pjesme. Iza kulisa glazbenog spektakla vodi vas naš Gordan Vasilj, kojem su zvijezde otkrile brojne zanimljivosti te pokoju ekskluzivu.

Glazbena Liga prvaka okupila se sinoć u jedinstvenom ambijentu splitske Galerije Meštrović. Čast da spusti zastor na četvrto izdanje Melodija Jadrana pripala je Jeleni Rozgi, koja je uvjerena da će njezina nova pjesma 'Ljubi me' postati nezaobilazna ljetna himna.

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''Toliko mi je neodoljiva, ne mogu je prestat slušat, jednostavno uđe ti u krv i ne dosadi. Ja sam je danas, s obzirom da sam ja štreberica teška, koja uvijek misli da ću zaboravit tekst na bini, danas smo je 100 puta puštali.''

Hrvatski San Remo nije propustila ni Vanna, koja se predstavila s autorskom pjesmom ''Toliko toga''. Na pitanje planira li uskoro početi pisati i za kolege, odgovara.

''Ja se inače baš ne znam nametnuti kolegama. Ja uvijek kažem 'joj, ova pjesma mi se sviđa, ali nije to za mene, za neku svoju pjesmu'. Mislim se, da me bar netko spasi i kaže pa ja ću to otpjevati i onda kako ne nađem nikoga da me spasi, onda kažem 'ma dobro ja ću onda.''

A večer prije Melodija Jadrana, Tomislav Bralić i klapa Intrade slavili su na Omiškom festivalu, na koji su se vratili nakon 15 godina.

''Ja se baš hvalim s time, baš sam sritan i ponosan.'', rekao nam je Tomislav Bralić.

Kako je proslavio pobjedu?

''A nismo smjeli puno zbog današnjeg nastupa, ali večeras ćemo proslaviti i ovo i ono od sinoć.''

S pjesmom 'Dvoje mladih', koju je napisao sa samo 19 godina, publiku je počastio Matija Cvek, kojeg su iz publike bodrili supruga Miriam i kćerkica Lota, koja obožava tatinu glazbu.

''Sad se kupa, sad pliva pa pjeva, znači ono ludilo. Vidjet ćemo što će to biti.'', govori ponosni otac Matija Cvek.

Magazin je s novim singlom podsjetio na doba s Ljiljanom Nikolovskom. A po pitanju ljubavi, kod Lorene Bućan nema ništa novo, i dalje je, kaže, solo.

''Samo ti Gordane možeš pitati što god hoćeš. Nema, Vjekoslava je ipak pisala tekst, tako da ja samo oživljavam tu priču.''

Neno Belan je zapjevao u duetu sa Zadrankom Lucijom Marcelić. 64-godišnji glazbenik radi punom parom, a glazbena mirovina mu nije ni na kraj pameti.

''Svoj čitav život sam posvetio glazbi i tako će biti do kraja mog života, dok me ove dvije noge budu držale sasvim sigurno ću raditi pjesme i nastupati.'', rekao nam je Neno.

Prvi put na Melodijama Jadrana nastupila je legendarna Neda Ukraden, koja je baterije za nastup punila u svojoj vili pokraj Imotskog.

''A u Imotskom sam često i rado, koristim svaku priliku da dođem, malo uživam, opustim i resetiram.''

Vilu i iznajmljuje.

''Da i onda Boga molim da ne dođu turisti'', rekla nam je Neda kroz smijeh.

Iako mu je većinu hitova u karijeri napisao bračni par Huljić, za novu pjesmu popularnog Jole zaslužan je njihov nasljednik Ivan Huljić.

''Po tome vidim kako godine lete. Ja se uvijek osjećam kao da imam 28-29-30, iskreno. Ali, evo, prođu godine, Ivan mi je napravio pjesmu i moja kćer je tu s momkom u publici, po tome vidim kako godine lete'', smije se Jole.

Glazbenom veteranu Goranu Karanu je drago što su se na našoj sceni pojavila kvalitetna mlada imena.

''Tako da mlade cure i momci imaju uz što plesati i ljubiti se: Kutlić, Jozinović i Jure Brkljača je bio večeras'', govori Karan.

Osim po vrhunskom vokalu, Jacques Houdek je poznat i po tome da nema dlake na jeziku, ali ipak priznaje kako je s godinama nešto blaži po tom pitanju.

''Ja nikada neću biti baš potpuno politički korektan i neću nikada davati neke uvježbane odgovore, prilagođavati se nekakvoj struji društva. Ne, imam neki svoj stav i njega ću uvijek braniti, mislim da se to nikad u meni neće ugasiti.'', zaključio je Houdek.

Za cure iz grupe Lelek, koje su sinoć predstavile svoju novu pjesmu koja "povezuje hrvatsko i ukrajinsko nasljeđe", Jacques ima samo riječi hvale.

''Stvarno je uvijek lijepo čuti neku dobru riječ, a evo, raspričale smo se s njim, čini se da je i on naš fan (smijeh), šalim se, ali baš nam je bilo drago.''

A Damir Kedžo nam je priznao da mu je danas drago što s pjesmom 'Divlji vjetre', s kojom je pobijedio na Dori, nije otišao na Eurosong.

''Zapravo mi je drago da nisam otišao, ali bit će prilika. Postoje neke stvari koje su bitnije, intimne, koje te nekako okrenu i kad shvatiš zašto se to sve skupa dogodilo mi čak bude i nekako drago, jer onda sam imao priliku biti s ljudima koji su mi jako dragi, a kojih više nema.''

Nakon povratka na scenu, Marka Kutlića do kraja godine čeka 50-ak koncerata. Otkrio nam je i da još uvijek nije prodao svoj žuti kombi koji ga je duhovno spasio.

''Ne dam ga džabe. Znači, stavio sam neku cijenu ispod koje ne idem, tako da, bile su neke ponude, ali ne dam ga ispod neke cijene. Ako ga budu htjeli, morat će moju menadžericu zvati.'', objasnio nam je Kutlić.

Za svestranog Luku Nižetića sezona u Komiži je počela još u travnju.

''Ja sam ono ljetno dijete, 12.08., špica ljeta tako da meni sva ova vreva, gužva, čak i gužva u prometu, nemam nikakav problem s tim, tako da baš uživam u ovoj dinamici.'', priča nam Luka.

Sudeći prema prvim reakcijama publike, suradnja grupe Pavel i Tome pokazala se kao pun pogodak.

''Ne samo da je super pjevač nego je ljudina'', govori nam Aljoša Šerić.

''Super je lik.'', dodala je Antonia Matković Šerić.

Ovaj trio veže i splitska veza.

''Ja i dan danas govorim, toliko mi je žao što sam na neki način bio prinuđen u Zagrebu graditi karijeru, ja bih sve dao da se mogu vratiti u Split i odavde se baviti glazbom.'', govori Toma.

Marko Tolja slavi 20 godina karijere, tijekom kojih se mišljenje publike o njemu dosta promijenilo.

''Sad su nakon 20 godina možda i ljudi shvatili kakav sam ja zapravo, to treba neko vrijeme proć.''

Dva desetljeća na sceni obilježava i Kristijan Rahimovski, čiji glas neodoljivo podsjeća na Akijev.

''Moj otac živi kroz mene, kroz moje pjesme i uvijek će on tu biti sa svima nama i kroz pjesme Parnog valjka.'', kaže nam Kristijan.

A Tiho Orlić nam je ekskluzivno otkrio da je ovih dana postao otac dječaka.

''Malo je uranio, ali sve je u redu, mali Leo je tu s nama i ne znam kako bih vam to opisao, to je nešto neopisivo. Još je pod prismotrom, pričekat ću još na dane kad ću stalno biti s njim, ali što reći, presladak je. Ima ogromnu ruku kao ja, vjerojatno će biti basist.''

Čestitamo i Tihi i Melodijama Jadrana, čiji će hitovi sigurno obilježiti ljeto 2026.

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