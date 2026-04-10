Vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelceja sve bliže? Procurili novi detalji o velikom danu

Taylor Swift i Travis Kelce navodno su odredili datum svog dugo iščekivanog vjenčanja.

Prema pisanju Daily Maila, slavni par planira izreći sudbonosno da 3. srpnja u New Yorku, nakon što se ranije tvrdilo kako će se vjenčanje godine održati 13. lipnja u Rhode Islandu.

Iako se detalji ceremonije drže u strogoj tajnosti, navodi se kako su uzvanici već dobili save the date pozivnice uz obvezno potpisivanje ugovora o povjerljivosti, kako bi se spriječilo curenje informacija u javnost.

Lokacija vjenčanja još uvijek nije otkrivena, no spominje se kako bi se ceremonija mogla održati u zatvorenom prostoru, poput muzeja ili velike dvorane, ponajprije zbog privatnosti.

Ovakav izbor iznenadio je dio fanova koji su očekivali da će se vjenčanje održati u Swiftičinoj luksuznoj vili u Rhode Islandu, no pjevačica je već godinama snažno vezana uz New York, gdje posjeduje veliki stan u četvrti Tribeca.

Pripreme su, prema izvorima, već u punom jeku, a Swift navodno ima vrlo jasnu viziju svog velikog dana – od privatnosti do velike proslave s brojnim uzvanicima. Među gostima bi se mogli naći i poznata imena poput Patricka i Brittany Mahomes te Selene Gomez i Bennyja Blanca.

Igrač američkog nogometa, koji sa strane svoje majke Donne vuče porijeklo iz Gorskog kotara, zaprosio je pjevačicu u kolovozu nakon dvije godine medijski vrlo eksponirane veze. Ipak, dok se službena potvrda ne pojavi, svi detalji o datumu i organizaciji vjenčanja ostaju u domeni nagađanja.

Među zemljama koje par planira posjetiti za medeni mjesec je i Hrvatska.

Kelcejevi šukundjed i šukunbaka dolaze iz mjesta Vele Drage u Gorskom kotaru.

