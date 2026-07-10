Kakav je Juraj Šebalj kada skine kacigu i zašto kaže da je teže biti suvozač nego vozač?

11 naslova prvaka Hrvatske, nastup na najtežem reliju na svijetu i karijera duga gotovo tri desetljeća. No kakav je Juraj Šebalj kada skine kacigu? Zašto kaže da je teže biti suvozač nego vozač te kako izgleda težak život na Dakaru. Odgovore donosi naša Patricija Novaković.

11 naslova prvaka Hrvatske, 4 pobjede na Croatia Rallyju, dvostruki prvak Srednjoeuropske zone i jedan od rijetkih Hrvata koji je okusio i Svjetsko prventstvo. Juraj Šebalj već gotovo 3 desetljeća pomiče granice domaćeg automobilizma, a ovako je počela njegova priča:

''Imao sam 3 godine i imao sam strica u Švicarskoj i tamo sam imao mali karting, onako na pedale. Imao je ručnu kočnicu i ja sam se tjedan dana okretao pod ručnom na njegovoj terasi s tim malim kartingom i onda sam jednostavno zavolio 4 kotača i onda je taj problem nastao. Pokušavam se izliječiti od toga, ali ne ide, samo se zakompliciralo.'', govori nam Juraj Šebalj.

Juraj Šebalj Foto: In Magazin

Iako ga mnogi doživljavaju kao glasnog i ekstrovertnog, Juraj priznaje da je privatno potpuna suprotnost. Introvert je koji više voli mir i uzak krug ljudi nego velika društva.

''Ne opuštam se, ne volim to opuštanje. Naravno, čovjek nekad mora reći dosta je, legnem onda na trosjed i to je to. Mislim, znam da bi sad trebalo biti ono da pješačim, ali ne. Ja samo legnem i onda ne znam ni tko sam ni što sam. To su mi oblici opuštanja jer volim biti doma i volim biti sa svojima.''

Biti rally vozač je teško, ali ako pitate Juraja, biti suvozač još je teže. Jer dok vozač prati cestu, suvozač u djeliću sekunde mora besprijekorno čitati svaku notu. A zadnjih nekoliko godina povjerenje u automobilu daje mu I glumac Dušan Bućan.

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''Pa suvozači, ja ne razumijem te ljude. To je, ako si baš želim zlo, onda ću biti nečiji suvozač, a ne želim. A opet, s druge strane, u Dakru moj suvozač Dušan Bućan... Ma nije mu bilo lako, ali ide ponovno sa mnom. A zašto, to samo on zna, to on mora sam sebi objasniti. Ja to ne bih nikad bio, naročito ne samom sebi.''

Posljednje tri godine Šebalj nastupa na reliju Dakar, gdje s kolegom Bućanom u automobilu provodi i do 12 sati dnevno. Kacige ne skidaju po 7 sati u komadu, i priznaje kako tada jedino što čekaju je trenutak kada ozbiljnost i koncentracija mogu malo popustiti. No, upravo tada često nastanu i najbolje anegdote.

Juraj Šebalj - 4 Foto: In Magazin

''U jednom trenutku se nismo mogli prestati smijati i to 10 minuta u najozbiljnijem trenutku koji je bio, ali više jednostavno nismo mogli izdržati. I on je ispalio neku glupu foru koja je neka naša zafrkancija i mi smo zalutali onda i baš smo jako zalutali i to sve zato što smo se smijali. A bio je 11. dan Dakra i terminalna faza pa smo se vraćali kroz neki kanjon, pa preko neke mrtve deve i jurili smo da bismo nadoknadili, a ja nikome ne smijem reći što se zaista dogodilo.''

Iza dojma da rally vozači samo "stisnu gas i ne razmišljaju" krije se puno više od običnog mita.

''Jako nas je strah, ali makneš to, isključiš. Adrenalin to isključi. Prije toga te strah, dođe adrenalin i ti si kao: di je problem? I onda kad se adrenalin spusti, e onda si: što je meni ovo u životu trebalo.''

Prije svake utrke dolazi rutina, od fizičke pripreme do treninga koncentracije, jer kada krene odbrojavanje, za pogreške više nema mjesta.

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''Svi smo mi praznovjerni, ali nitko neće priznati, zato što ulaziš u auto s tom nekom nadom. Mislim, sve što radiš je s nadom i to izaziva u tebi praznovjerje. Pokušavaš se dogovoriti s ovim gore, pokušavaš uspostaviti tu vezu. Nekad uspijeva, nekad ne uspijeva.''

Motori će se jednom ugasiti, a utrke završiti. No, priča koju je Juraj Šebalj ispisao u hrvatskom automobilizmu ostat će upisana još dugo nakon posljednje ciljne ravnine.

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