Adi Šoše o svojoj romantičnoj strani: ''Imam neke momente kad sam slatkica''

Splitska plaža Žnjan proslavila je svoju prvu obljetnicu otvorenja nakon velikog preuređenja. Vrhunac trodnevnog rođendanskog maratona bio je koncert Adija Šoše. Popularni Mostarac našem je Gordanu Vasilju otkrio koliko se Adi na sceni razlikuje od Adija kod kuće, je li i privatno romantičan te hoće li se uskoro okušati i kao autor.

Prepun žnjanski amfiteatar disao je u ritmu Adija Šoše, čiji su se hitovi i nevjerojatna energija savršeno stopili s proslavom prvog rođendana preuređene splitske plaže. I dok je u komunikaciji s publikom vrlo opušten, mostarski slavuj privatno je, priznaje, ipak dosta zatvoreniji.

Adi Šoše - 2 Foto: In Magazin

''Definitivno imam sličnosti s tim likom na bini, ali ne bih rekao da je to ista osoba. To je ipak neka moja stage persona, jedan ekstrovert, prilično onako lud frajko. Privatno sam mnogo više introvert, mnogo sam zatvoren, što mi je malo krivo. Pokušavam se i ja nekako otvoriti, pokušavam biti više socijalan, što mi nekad pođe za rukom, ali više puta mi ne pođe. Volim svoj mir.''

Adi Šoše - 3 Foto: In Magazin

Jedan od najpopularnijih mladih glazbenika u regiji prisjetio se i svojeg prvog nastupa, koji je zbog anksioznosti za njega bio prava noćna mora. Naime, kada je s pozornice ugledao djecu iz Glazbene škole, doslovno se, kaže, ukipio.

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''Ja sam se sledio, nisam smio doslovno ni pogledati u njih. Samo sam ovako podignuo pogled prema plafonu i gledao cijelo vrijeme dok pjevam. Bila je pjesma Davida Bowieja ‘Let's Dance’, a djeca gledaju što je ovom čovjeku, ovaj frajer je skroz lud. To je bio osjećaj kao da mi je netko mokru deku bacio preko leđa i kao – ajde, živi s tim.''

Miljenik ženske publike otkrio nam je kako se iza njegova posljednjeg hita, dueta sa Senidom, koju je upoznao u zračnoj luci u Njemačkoj, krije zanimljiva priča.

''Mi kad smo njoj poslali tu pjesmu, kraljica mjesec dana nije vidjela poruku. Bila je usred turneje i ništa, mi smo promijenili cijelu strategiju i rekli: ajmo raditi solo pjesmu. Ja snimim solo pjesmu, mi bukiramo spot, mislim da je snimanje spota bilo u četvrtak, kad kraljica odgovara u ponedjeljak. Javlja se: ‘Hello, hello, kako ste, dečki, pošaljite da čujem pjesmu.’ Mi joj pošaljemo, a ona odgovori za pet-šest minuta: ‘Oh my God, ovo je odlično, ajmo snimati.’''

Adi Šoše - 5 Foto: In Magazin

Srca mnogobrojnih obožavateljica Adi je osvojio moćnim baladama, a na pitanje je li i privatno romantičan kao u pjesmama, odgovara:

''Možda sam malo u pjesmama romantičniji nego privatno. Imam svoje trenutke kad sam onako slatkica, ali generalno i tu ima prostora za napredak i radit ćemo na tome.''

Adi Šoše - 1 Foto: In Magazin

Sve pjesme napisao mu je njegov prijatelj Amil Lojo, a u budućnosti i od Adija možemo očekivati autorski pečat. Prvu pjesmu je, kaže, napisao još s 12 godina.

''Zvala se ‘Ja i moja Kata’. ‘Ja i moja Kata, Kata s petog kata, otvori prozor, Kata, zabranio joj tata’ i tako dalje. Vrlo je grozna. Pa sad vam je jasno zašto ja ne pišem pjesme'', smije se.

Adi Šoše - 4 Foto: In Magazin

Iako ga mnogi još uvijek pamte i po dugačkoj valovitoj kosi s početka karijere, Adi bi, kaže, najradije zaboravio tu fazu svojeg imidža.

''Možda bih se ranije ošišao, jedino to, jer mi duga kosa baš i nije stajala kad vidim fotografije. To stoji samo Jasonu, Aquamanu, meni, Boga mi, tanko.''

Karizmatični pjevač za kraj se osvrnuo i na aktualno Svjetsko nogometno prvenstvo.

Adi Šoše - 6 Foto: In Magazin

''Ja sam prije jako volio nogomet i kao dijete sam ga i trenirao. Bio sam onako pasionirani fan, ali s vremenom je ta ljubav malo ishlapjela. Volio bih se nekako natjerati, ali nije to kao što je bilo ranije. Ali definitivno su mi ove godine BiH i Hrvatska broj jedan.''

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A broj jedan njegovoj publici od 7 do 77 godina ovog ljeta zasigurno će biti Adijeva nova pjesma, koja izlazi za nekoliko dana.

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