Pretraži
zna se tko je vlasnik

Jahta vrijedna 450 milijuna dolara usidrila se kod Dubrovnika, jedna je od najvećih na svijetu

Piše E. G., Danas @ 15:09 Zanimljivosti komentari
Deep Blue Deep Blue Foto: Dubrovački dnevnik

Sezona megjahti u hrvatskom Jadranu započela je dolaskom jahte kineskog milijardera Richarda Liua.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Fanovi komentiraju Jennifer Lopez u novom filmu
''ovo nije normalno''
Kad se pojavila u mini bikiniju, internet je imao samo jedno pitanje: Kako ovako izgleda sa 56?
Duje Ćaleta-Car emotivno se oprostio od sinova prije odlaska na Svjetsko prvenstvo, supruga Adriana uputila mu dirljivu poruku
''tatice, sutra započinješ...''
Emotivan oproštaj vatrenog sa sinovima prije odlaska na Svjetsko prvenstvo!
U Dubrovnik stigla jahta Deep Blue
zna se tko je vlasnik
Jahta vrijedna 450 milijuna dolara usidrila se kod Dubrovnika, jedna je od najvećih na svijetu
Marco Cuccurin se pohvalio krajem građevinskih radova
Bravo!
Naš influencer pohvalio se da je prije 25. rođendana uredio svoj prvi apartman na moru
Borna Sosa kuhao u restoranu na Pelješcu
Multitalent!
Borna Sosa nakon vjenčanja u Dubrovniku kuhao u restoranu na Pelješcu
Kako izgleda dom Alke Vuice? Bazen, umjetnine i detalji koji otkrivaju njezin jedinstveni stil
prava umjetnička oaza
Kako izgleda dom Alke Vuice? Iz dnevnog boravka ulazi direktno u bazen
Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata!
mali je nevjerojatan!
Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata!
Indira Levak najavila koncert u Areni Zagreb
iznenađenje!
Indira Levak objavila vijest koju nitko nije očekivao: ''Nisam ovo mogla ni zamisliti...''
Mini badić na Maji Šuput potpuno je zasjenio prekrasan pogled iza nje
linija za 10!
Mini badić na Maji Šuput potpuno je zasjenio prekrasan pogled iza nje
Sjećate li se Tine i Nikše? Evo gdje su danas, gotovo dva desetljeća nakon nestanka sa scene
legendarni duo
Sjećate li se Tine i Nikše? Evo gdje su danas nakon skoro dva desetljeća
Thompson otkrio lokaciju na kojoj će održati veliki koncert 4
open air spektakl
Thompson otkrio lokaciju na kojoj će održati veliki koncert na otvorenom
Petra Dugandžić pohvalila se novim imidžem 4
o ovome je riječ!
Naša glumica koja ljubi 26 godina mlađeg Afrikanca iznenadila drastičnim potezom
Tko je Nevenka LastrićĐurić koja je privukla pažnju na Prideu? Radila je u SAD-u i obožava Dinamo 4
ima zanimljivu priču
Tko je mlada državna tajnica koja je privukla pažnju na Prideu? Radila je u SAD-u i obožava Dinamo
Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..." 3
"bio mi je dom"
Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..."
Mini badić na Maji Šuput potpuno je zasjenio prekrasan pogled iza nje 3
linija za 10!
Mini badić na Maji Šuput potpuno je zasjenio prekrasan pogled iza nje
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
DHMZ izdao upozorenja, evo gdje se grmljavinsko nevrijeme prvo očekuje
PROMJENA VREMENA
DHMZ upravo podigao razinu upozorenja: Objavili važne upute građanima
Voda bitnija od rata: Kako su desetljeća neodrživog gospodarenja i ratna razaranja doveli Iran do ruba ekološkog sloma
produbljena kriza
VIDEO Iran na rubu katastrofe: Satelitske snimke otkrile nešto pogubnije od ratnih operacija
Patrijarh Porfirije izazvao skandal: "Pojavi se poneki debil..."
NIJE PRIMIJETIO KAMERU
VIDEO Pljušte osude zbog izjave patrijarha Porfirija: "Pojavi se poneki debil..."
show
Kako izgleda dom Alke Vuice? Bazen, umjetnine i detalji koji otkrivaju njezin jedinstveni stil
prava umjetnička oaza
Kako izgleda dom Alke Vuice? Iz dnevnog boravka ulazi direktno u bazen
Indira Levak najavila koncert u Areni Zagreb
iznenađenje!
Indira Levak objavila vijest koju nitko nije očekivao: ''Nisam ovo mogla ni zamisliti...''
Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata!
mali je nevjerojatan!
Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata!
zdravlje
Heimlichov zahvat može spasiti život u nekoliko sekundi – evo kako ga pravilno izvesti
Većina ljudi ga izvodi pogrešno
Heimlichov zahvat može spasiti život u nekoliko sekundi – evo kako ga pravilno izvesti
Vitamin D može pomoći kod nesanice, ali samo ako ga uzimate u ovo vrijeme
Trenutak je važniji nego što mislite
Vitamin D može pomoći kod nesanice, ali samo ako ga uzimate u ovo vrijeme
Liječnici upozoravaju: Jedna navika povezana je s većim rizikom od demencije
Novo dugogodišnje istraživanje
Liječnici upozoravaju: Jedna navika povezana je s većim rizikom od demencije
zabava
"Postoje dvije vrste djevojaka na ljetovanju": Kontrast nasmijao promatrače, koja je vaš tip?
Ljubav na prvi pogled
"Postoje dvije vrste djevojaka na ljetovanju": Kontrast nasmijao promatrače, koja je vaš tip?
Balkanska tradicija nasmijava internet, je li i kod vas tako?
LOL
Balkanska tradicija nasmijava internet, je li i kod vas tako?
Balkanske mame kad dođu po dijete u vrtić: Objava nasmijala regiju, koji ste vi tip?
LOL
Balkanske mame kad dođu po dijete u vrtić: Objava nasmijala regiju, koji ste vi tip?
tech
Rimski sarkofag služio kao stol u kafiću na plaži: "To vjerojatno nije izoliran slučaj"
Bizarno otkriće u Bugarskoj
Rimski sarkofag služio kao stol u kafiću na plaži: "To vjerojatno nije izoliran slučaj"
sport
Nogometaši Japana napustili svoju bazu na Svjetskom prvenstvu: Više to nisu mogli gledati
OPA!
Nogometaši Japana napustili svoju bazu na Svjetskom prvenstvu: Više to nisu mogli gledati
Kaos u kampu Švicaraca na Svjetskom prvenstvu: Zbog zmija razmišljaju o odlasku?
pa nevjerojatno
Strašan zmijski otrov prijeti nogometašima Švicarske na Svjetskom prvenstvu: Žele sve napustiti
Procurila cijela Adidasova garnitura nove opreme Vatrenih! Pogledajte što su nam pripremili
stižu promjene
Procurila cijela Adidasova kolekcija nove opreme Vatrenih! Pogledajte što su nam pripremili
tv
Tajne prošlosti: Odao je njezinu veliku tajnu
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Odao je njezinu veliku tajnu
Vatreni okupili stotine tisuća gledatelja, TLZP je najjači zabavni format, a Kumovi večeras idu na ljetnu pauzu kao favorit publike
NOVA TV
Vatreni okupili stotine tisuća gledatelja, TLZP je najjači zabavni format, a Kumovi večeras idu na ljetnu pauzu kao favorit publike
Tajne prošlosti: Ostao je šokiran kada je otkrio njezinu tajnu
TAJNE PROŠLOSTI
Ostao je šokiran kada je otkrio njezinu tajnu
putovanja
Tjedni jelovnik lagana jela od 8.6. do 14.6.2026.
Tjedni jelovnik
7 laganih i finih jela idealnih za ljeto koje ćemo kuhati ovoga tjedna s guštom
Divovi Lijepe Naše: Znate li gdje se nalazi najviši kip u Hrvatskoj?
Remek-djela
Divovi Lijepe Naše: Znate li gdje se nalazi najviši kip u Hrvatskoj?
Pečene tikvice iz pećnice: Njihovo hrskavo savršenstvo gotovo za samo 15 minuta
Mljac!
Pečene tikvice iz pećnice: Njihovo hrskavo savršenstvo gotovo za samo 15 minuta
novac
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povijesna transakcija vrijedna 30 milijardi eura: Rađa se druga najveća banka eurozone
Rekordno preuzimanje
Povijesna transakcija vrijedna 30 milijardi eura: Rađa se druga najveća banka eurozone
Gdje su najskuplje nekretnine u Europi? Cijena po kvadratnom metru prelazi 18 tisuća eura
Deset tržišta
Gdje su najskuplje nekretnine u Europi? Cijena po kvadratnom metru prelazi 18 tisuća eura
lifestyle
Catherine Zeta-Jones u tenisicama i kombinezonu brenda Camilla
Dezen je top!
Catherine Zeta-Jones: Najudobnije tenisice i glamurozan kombinezon za dolazak na Formulu 1
Heimlichov zahvat može spasiti život u nekoliko sekundi – evo kako ga pravilno izvesti
Većina ljudi ga izvodi pogrešno
Heimlichov zahvat može spasiti život u nekoliko sekundi – evo kako ga pravilno izvesti
Kako žene stare u zadnjih 50 godina
A vi dajte svoj sud
Jesu li žene u 80-ima izgledale starije nego mi danas? Napravili smo foto usporedbu
sve
Nogometaši Japana napustili svoju bazu na Svjetskom prvenstvu: Više to nisu mogli gledati
OPA!
Nogometaši Japana napustili svoju bazu na Svjetskom prvenstvu: Više to nisu mogli gledati
Kako izgleda dom Alke Vuice? Bazen, umjetnine i detalji koji otkrivaju njezin jedinstveni stil
prava umjetnička oaza
Kako izgleda dom Alke Vuice? Iz dnevnog boravka ulazi direktno u bazen
Kaos u kampu Švicaraca na Svjetskom prvenstvu: Zbog zmija razmišljaju o odlasku?
pa nevjerojatno
Strašan zmijski otrov prijeti nogometašima Švicarske na Svjetskom prvenstvu: Žele sve napustiti
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene