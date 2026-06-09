Jahta vrijedna 450 milijuna dolara usidrila se kod Dubrovnika, jedna je od najvećih na svijetu

Sezona megjahti u hrvatskom Jadranu započela je dolaskom jahte kineskog milijardera Richarda Liua.

Ljetna sezona posjeta megajahti hrvatskom obalom započela je dolaskom velike megajahte Deep Blue u vlasništvu kineskog milijardera Richarda Liua, osnivača i predsjednika trgovačkog diva JD.com.

Kako je objavio Dubrovački dnevnik, 450 milijuna dolara vrijedna jahta, porinuta ove godine, usidrena je pred Lokrumom, a sa 134,2 metara svakako spada među impresivnije koje su boravile na jugu Hrvatske.

Deep Blue Foto: Dubrovački dnevnik

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Prema pisanju specijaliziranih portala, riječ je o jednoj od najvećih privatnih jahti na svijetu, a izgrađena je u poznatom njemačkom brodogradilištu Lürssen. Porinuta je lani nakon višegodišnje gradnje, obavijene velom tajne, a za 24 gosta, koliko stane na nju, brine čak 45 članova posade. Navodi se i kako sadrži luksuzne sadržaje poput bazene, spa zone, kino i helidrom.

Njezin vlasnik Richard Liu, pravim imenom Liu Qiangdong, osnivač je i predsjednik kineskog trgovačkog diva JD.com, jedne od najvećih platformi za internetsku trgovinu, a bogatstvo mu se procjenjuje na više milijardi dolara.

Richard Liu Foto: Nexpher Images, Nexpher Images Limited / Alamy / Profimedia

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