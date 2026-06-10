Samozatajna Karla ljubi heroja Rijeke, a njihov život daleko je od onoga što mnogi očekuju od nogometaša

Ljubavna priča Tonija Fruka i Karle Bobić krenula je iz njihovih rodnih Našica.
Dok je Toni Fruk osvajao navijače Rijeke svojim igrama na travnjaku, jednu je osobu osvojio puno ranije.3 vijesti o kojima se priča mali je nevjerojatan! Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata! prava umjetnička oaza Kako izgleda dom Alke Vuice? Iz dnevnog boravka ulazi direktno u bazen dobro raspoloženi Nasmijani bračni par Milanović u zajedničkom izlasku: Lepršava suknja Sanje krala je sve poglede
Riječ je o Karli Bobić, dugogodišnjoj djevojci s kojom je nakon nekoliko godina veze 2025. godine napravio veliki korak i zaručio se.
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Toni Fruk Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Toni Fruk i Karla Bobić - 4 Foto: Instagram
Njihova ljubavna priča počela je daleko od nogometne slave. Oboje dolaze iz slavonskog kraja, a Karla je Našičanka poput Tonija. Vezu su gradili postupno i bez velike medijske pozornosti, zbog čega su godinama uspijevali sačuvati privatnost.
Iako Fruk rijetko govori o privatnom životu, u jednom intervjuu otkrio je da s Karlom živi u Rešetarima te da vode "miran i staložen život". Njihova svakodnevica, kako je rekao, sastoji se od jednostavnih stvari, bez čestih izlazaka i glamuroznih događanja.
Posebnu pažnju javnosti privukli su nakon što je Rijeka osvojila naslov prvaka Hrvatske. Karla je s tribina bodrila svog partnera u njegovu dresu, a nakon utakmice zajedno su proslavili veliki uspjeh na travnjaku Rujevice. Fotografije sretnog para brzo su obišle društvene mreže i medije.
Toni Fruk i Karla Bobić - 3 Foto: Instagram
Supruge igrača Rijeke Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Supruge igrača Rijeke Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Njihova ljubav dodatno je okrunjena u lipnju 2025. godine kada je tijekom odmora u Grčkoj Toni kleknuo pred Karlu i zaprosio je. Par je zaruke objavio fotografijama na Instagramu, a Karla je pokazala blistavi dijamantni prsten. Uz objavu su napisali: "Trostruka kruna je osigurana", aludirajući na Frukovu sezonu iz snova u kojoj je postao jedan od ključnih igrača Rijeke.
Danas, dok se Frukovo ime sve češće povezuje s reprezentacijom i mogućim transferima u inozemstvo, jedno je sigurno – uz njega je osoba koja ga prati još od vremena kada nije bio nogometna zvijezda.
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