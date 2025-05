Heroj Rijeke ljubi samozatajnu Karlu, a po ovome se razlikuje od tipičnog nogometaša!

Toni Fruk već je neko vrijeme u sretnoj vezi sa samozatajnom djevojkom Karlom Bobić.

Toni Fruk prošlog je vikenda postao heroj NK-a Rijeka te svojim drugim golom doveo klub do titule prvaka Hrvatske.

Više čitajte na gol.hr-u.

Dvadesetčetverogodišnjeg Fruka s tribina je bodrila i njegova djevojka Karla Bobić. Taj samozatajni Slavonac godinama s djevojkom živi u Rešetarima, dijelu Kastva.

Toni Fruk i Karla Bobić - 1 Foto: Instagram

"S djevojkom Karlom, Našičankom s kojom sam u vezi nekoliko godina, živim u Rešetarima, i to jednom mirnim, staloženim životom. Nema vam tu previše izlazaka, posebno ne večernjih, pokoja kava u Rijeci, Kastvu ili Srdočima", rekao je jednom za Novi list.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je sve bio James Bond? U našem kvizu saznaje jeste li pravi 007 fan!

Toni Fruk i Karla Bobić - 4 Foto: Instagram

S djevojkom je Novu godinu dočekao u Londonu, a to je ujedno bio prvi put da je objavio njene fotografije na društvenim mrežama.

Nakon nedjeljne utakmice na svojoj priči na Instagramu podijelio je njihovu fotografiju s terena.

Toni Fruk i Karla Bobić - 3 Foto: Instagram

Prije utakmice Karlu su fotografi u Frukovu dresu fotografirali s ostalim ljepšim polovicama Riječana.

Supruge igrača Rijeke Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Supruge igrača Rijeke Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U intervjuu za Novi list proljetos je otkrio i da je veoma povezan s obitelji, ali i da ga upravo oni drže prizemljenim.

"Nakon utakmice koju smo te nedjelje odigrali u Osijeku, i to vrlo uspješno, dozvoljeno mi je da do utorka ostanem kod svojih, u svojoj rodnoj Lili nedaleko od Našica. Okupili smo se svi zajedno kod nas doma, počeo je razgovor, otac Damir me pitao do kada ostajem", započeo je.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Misteriozna smrt Playboyeve konzultantice ponovno pod svjetlima reflektora

Toni Fruk i Karla Bobić - 2 Foto: Instagram

"Rekao sam ponosno kako se vraćam tek u utorak kad su zakazani treninzi. Znate što mi je, sasvim ozbiljan, odgovorio otac? 'Super, onda sutra ujutro svi zajedno možemo u šumu, po drva!' Malo sam ga zbunjeno pogledao, ali nije bilo druge – 'ustani, Toni, pa put šume i utovara drva'", prisjetio se Toni.

"Nekoliko smo prikolica dovezli. A nakon tog mog specifičnog treninga došao nam je Dinamo na Rujevicu kojem smo utrpali – četiri komada. Ma nema vam kod nas doma – zvijezda Rijeke, reprezentativac Hrvatske – nego 'sine, tovari drva!'" našalio se.

Toni Fruk Foto: Damir Škomrlj/Cropix

Toni Fruk i Luka Menalo Foto: Goran Kovacic/Pixsell

"Znate, mnogi me pitaju u što bih uložio kad jednog dana u nekim velikim klubovima lige 'petice' zaradim novac. Pa se spominju apartmani, kuće, kafići i restorani. Ne, svoje prve veće novce uložit ću u instalaciju plinskog grijanja u našoj obiteljskoj kući u Lili", otkrio je.

Pogledaji ovo Clubzone Britanske legende The Stranglers vraćaju se u Lijepu Našu!

A što vi mislite o skromnom Fruku, pišite u komentarima ispod teksta!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Iva Šarić na Maksimiru sa sinovima bodrila Petkovića, u prvom planu našao se njezin skupocjeni komad!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Tko je samozatajna majka Blanke Vlašić? Njezina je najveća podrška, a evo čime se bavi

Pogledaji ovo Celebrity Bešlagić je uvjeren da Tonči Huljić zbog ovoga sad kod kuće čupa kosu: ''Konta, pa kako nisam...''