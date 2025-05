Misteriozna smrt Playboyeve konzultantice ponovno pod svjetlima reflektora

Misteriozna smrt 31-godišnje Playboyeve konzultantice za casting Kimberly Fattorini iz 2017. se vratila pod svjetla reflektora u novom dokumentarcu, u kojem je bivši partner iznio svoje sumnje u moguće ubojstvo.

Nakon autopsije Fattorini, koja je preminula 21. srpnja 2017., utvrđeno je kako je stradala od slučajnog predoziranja. Iako su joj u organizmu pronađeni GHB (droga za silovanje), kokain i alkohol, mrtvozornik nije ispitao je li bilo seksualnog napada, a dok je policija to zatražila, već je bilo kasno. Kako nije bilo dovoljno dokaza za podizanje kaznene prijave, istraga je zaključena bez ijednog uhićenja.

