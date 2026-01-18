Kolinda Grabar-Kitarović javila se s jednog od najskupljih putovanja: ''Stigoh, doslovno na kraj svijeta!''

S početka putovanja Kolinda Grabar-Kitarović javila se kratko za Dnevnik Nove TV.

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović krenula je na ekspediciju na Antarktiku u privatnom aranžmanu.

Ovo je jedno od najskupljih putovanja, cijena mu je viša od 17.000 eura, a s početka putovanja javila se kratko za Dnevnik Nove TV.

Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Dnevnik Nove TV

''Eto me, stigoh na posljednji kontinent, na Antarktik, doslovno na kraj svijeta!'' rekla je sretno snimivši sebe i okoliš.

Pogledaji ovo Celebrity Stela Rade uoči Dore završila na operaciji: ''Ovaj boravak u bolnici...''

Kolinda je na Antarktiku otputovala s našim iskusnim i najpoznatijim travel influencerom Kristijanom Iličićem, a vijest je on sam otkrio na društvenim mrežama objavivši njihovu fotografiju.

Više pogledajte OVDJE.

Kristijan Iličić i Kolinda Grabar-Kitarović - 4 Foto: Instagram

Kristijan Iličić i Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: Instagram

Kristijan Iličić i Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Instagram

O svojim putovanjima Kolinda je ovih dana govorila na svojim društvenim mrežama, a njenu iskrenu objavu pročitajte OVDJE.

Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Facebook

Pogledaji ovo Celebrity Nina Badrić oduševila figurom u badiću: ''Kakva si ti boginja od žene!''

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Senzacija na plaži! Kad je skinula majicu, napravila je pravi vizualni spektakl u badiću

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Ne može seksipilnije od ovoga! Nasljednice Kardashianki u badiću pokazale milijunske gene