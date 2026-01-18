Kolinda Grabar-Kitarović javila se s jednog od najskupljih putovanja: ''Stigoh, doslovno na kraj svijeta!''

S početka putovanja Kolinda Grabar-Kitarović javila se kratko za Dnevnik Nove TV.
Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović krenula je na ekspediciju na Antarktiku u privatnom aranžmanu.3 vijesti o kojima se priča ne vidimo je često Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku raspametila fanove Seks-bomba pozirala gola u kadi: Jedna fotografija bila je dovoljna da mašta proradi! ni oblaci nisu smetali Jadranka Kosor na špici s razlogom nije skidala osmijeh, a sve zbog šetnje s posebnom osobom
Ovo je jedno od najskupljih putovanja, cijena mu je viša od 17.000 eura, a s početka putovanja javila se kratko za Dnevnik Nove TV.
Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Dnevnik Nove TV
''Eto me, stigoh na posljednji kontinent, na Antarktik, doslovno na kraj svijeta!'' rekla je sretno snimivši sebe i okoliš.
Pogledaji ovo Celebrity Stela Rade uoči Dore završila na operaciji: ''Ovaj boravak u bolnici...''
Kolinda je na Antarktiku otputovala s našim iskusnim i najpoznatijim travel influencerom Kristijanom Iličićem, a vijest je on sam otkrio na društvenim mrežama objavivši njihovu fotografiju.
Više pogledajte OVDJE.
Kristijan Iličić i Kolinda Grabar-Kitarović - 4 Foto: Instagram
Kristijan Iličić i Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: Instagram
Kristijan Iličić i Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Instagram
O svojim putovanjima Kolinda je ovih dana govorila na svojim društvenim mrežama, a njenu iskrenu objavu pročitajte OVDJE.
Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Facebook
Pogledaji ovo Celebrity Nina Badrić oduševila figurom u badiću: ''Kakva si ti boginja od žene!''
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Senzacija na plaži! Kad je skinula majicu, napravila je pravi vizualni spektakl u badiću
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Ne može seksipilnije od ovoga! Nasljednice Kardashianki u badiću pokazale milijunske gene