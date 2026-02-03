Sjećate se ove mlade dame koja je diskvalificirana s Dore? Više ne izgleda ovako

Prekrasna plavuša više nije plavuša, a to je pokazala najnovijim fotografijama na društvenim mrežamma.

Natalie Balmix, pjevačica koja je prošle godine diskvalificirana s Dore, iznenadila je obožavatelje povratkom na glazbenu scenu nakon godinu dana pauze.

Iako se na neko vrijeme povukla iz javnosti, sada je ponovno privukla pažnju – i to ne samo glazbom.

Na njezinu profilu na društvenim mrežama pojavile su se nove fotografije koje su odmah izazvale brojne reakcije. Razlog? Natalie je napravila veliku promjenu izgleda. Prepoznatljivu plavu kosu zamijenila je tamnosmeđom.

''Wow'', ''Kako ti stoji'', ''Prva diva'', dio je komentara ispod njezinih objava na Instagramu.

Prije dvije godine u Srbiji je dobila priliku za novu ulogu u karijeri.

OVDJE pogledajte kako izgleda njezina mama.

